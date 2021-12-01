Це вражає: мама готує сніданок для 10 дітей

Часом бути мамою 2 дітей видається складним, а що ж робити тим, у кого їх 10?

У блогерки Алісії Догерті зі США 10 дітей і вона вирішила розповісти про свій ранок. Жінка опублікувала у тіктоці відео, як готує сніданок для малюків, чим вразила всіх користувачів.

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Мама 10 дітей готує сніданок

Жінка проживає разом зі своїми дітьми та чоловіком у Піттсфорді, штат Нью-Йорк. Для того, щоб приготувати сніданок для дітей та зібрати їх у школу, вона прикидається о 5 ранку. Гара бутербродів, пачки масла і кілька партій кексів – це будні Алісії Догерті.



Велика щаслива сім'я / Скриншот з відео

Разом з тим, жінка встигає ще й вести тікток, де розповідає про те, як це – бути мамою 10 дітей. Її відео мають неабияку популярність, тому у неї вже понад 3 мільйони підписок. Вона також розповідає про спільний відпочинок, інтереси дітей і, наприклад, демонструє, який автомобіль потрібний для всіх 12 членів сім'ї.

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Загалом у сім'ї 4 біологічних дітей та 6 прийомних. Річ у тім, що Алісія та її чоловік Джош довгий час не могли завести дитину, тому у 2011 році зважились взяти хлопчика із притулку. Через 6 днів після всиновлення жінка дізналась, що вагітна. Далі вона народила 4 дітей, але пообіцяла собі, що всиновить якомога більше малюків, аби забрати їх з будинку і подарувати справжню сім'ю.

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Коментатори у мережі захоплюються мамою. Вони вражені, як вона швидко та вміло готує сніданок. Відео виглядає дуже естетичним.