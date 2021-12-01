У блоггера Алисии Догерти из США 10 детей и она решила рассказать о своем утре. Женщина опубликовала в тиктоке видео, как готовит завтрак для малышей, чем поразила всех пользователей.

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Мама 10 детей готовит завтрак

Женщина проживает вместе со своими детьми и мужем в Питтсфорде, штат Нью-Йорк. Для того чтобы приготовить завтрак для детей и собрать их в школу, она притворяется в 5 утра. Гора бутербродов, пачки масла и несколько партий кексов – это будни Алисии Догерти.



Большая счастливая семья / Скриншот с видео

Вместе с тем, женщина успевает еще и вести текток, где рассказывает о том, как это – быть матерью 10 детей. Ее видео пользуются большой популярностью, поэтому у нее уже более 3 миллионов подписок. Она также рассказывает об общем отдыхе, интересах детей и, например, демонстрирует, какой автомобиль нужен всем 12 членам семьи.

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Всего в семье 4 биологических детей и 6 приемных. Дело в том, что Алисия и ее муж Джош долгое время не могли завести ребенка, поэтому в 2011 году решились взять мальчика из приюта. Через 6 дней после усыновления женщина узнала, что беременна. Дальше она родила 4 детей, но пообещала себе, что усыновит как можно больше малышей, чтобы забрать их из дома и подарить настоящую семью.

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