Ці люди точно знають, що таке – невдалий день: кумедні фото

Багато роботи, недосипання, мало відпочинку – і людина поступово починає втрачати концентрацію. Як результат – стаються прикрі невдачі, про які соромно й згадувати.

Герої нашої добірки поділилися своїми кумедними, але водночас і досить безглуздими провалами, які сталися через їхню розсіяність. Краще вже виділити час на сон та відпочинок, аніж постійно потрапляти в такі ситуації.

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