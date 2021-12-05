Ці люди точно знають, що таке – невдалий день: кумедні фото
5 грудня 2021 , 09:09Читать новость на русском
Джерело:Reddit
Багато роботи, недосипання, мало відпочинку – і людина поступово починає втрачати концентрацію. Як результат – стаються прикрі невдачі, про які соромно й згадувати.
Герої нашої добірки поділилися своїми кумедними, але водночас і досить безглуздими провалами, які сталися через їхню розсіяність. Краще вже виділити час на сон та відпочинок, аніж постійно потрапляти в такі ситуації.
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