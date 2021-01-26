Турбота про себе, коли зовсім немає часу: вам знадобиться всього година на день і 5 простих дій

Часто у нас зовсім немає часу чи енергії на те, щоб подумати про себе, адже протягом дня завжди стільки справ! Проте перезавантажитись та потурбуватись про себе можливо всього за 60 хвилин на день. Варто лише зробити кілька простих дій.

Джерело: Life24

Ми розподілили цю годину турботи на різні блоки: ви побачите, як багато корисних дій для відновлення власного ресурсу можна умістити у такий короткий час. Необов'язково виконувати усе, ви можете скоротити цей час та обрати те, що вам до душі.

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5 хвилин – зробити легку зарядку

Регулярна фізична активність надзвичайно важлива не тільки для здоров'я, а й для хорошого самопочуття. Достатньо протягом дня встати з-за столу, розім'яти шию, зробити кілька нахилів та розтягнути м'язи. Відчуйте своє тіло та дайте йому відпочити від статичного сидячого (чи стоячого) положення за роботою. Це перший, фізичний етап турботи про себе.

Прості фізичні вправи добре допомагають відволіктись від роботи / Фото Unsplash

10 хвилин – розслабитись

Далі займіться тим, що змушує вас почуватись у безпеці. Ваш організм для розслаблення потребує максимального комфорту. Тут стануть у пригоді звичайні рутинні дії, які й дають організму сигнал: "Усе добре, можна відпочити і не напружуватись". Ви можете просто полежати дивані з закритими очима, випити чашку улюбленого чаю чи прийняти гарячий душ.

Буденні дії допоможуть розслабитись / Фото Unsplash

20 хвилин – зайнятись чимось творчим

Найважливіше у відпочинку – це переключитись на інший вид діяльності. Увімкніть улюблену музику та присвятіть наступні 20 хвилин тому, що змушує вас забути про інші проблеми: розмалюйте сторінку блокноту візерунками, якщо ви працюєте в офісі, танцюйте чи співайте, якщо ваша робота віддалена. Підійде будь-яке ваше хобі, у яке ви можете зануритись з головою.

Навіть 20 хвилин прослуховування музики – це вже відпочинок / Фото Pexels

15 хвилин – поділитись думками

Навіть якщо у вас дуже завантажений графік, знайдіть 15 хвилин на те, щоб подзвонити найближчим друзям і поговорити про прості буденні речі або записати враження, емоції, ідеї у щоденник. Це чудова практика уповільнення, яка дозволяє поставити світ на паузу і приділити час своїм думкам, висловити те, про що ви вже давно думали.

Не лінуйтесь протягом дня брати у руки щоденник і записувати думки / Фото Unsplash

10 хвилин – вийти на свіже повітря

Кажуть, найдушевніші розмови проходять за келихом улюбленого вина від SHABO. Тож телефонуйте найкращим подругам та влаштовуйте дружні посиденьки зі смачними стравами, веселими історіями та маленькими секретами. А найкраще вино обирайте в інтернет-магазині SHABO

Свіже повітря надзвичайно корисне для нашого організму. Витратьте всього 10 хвилин на те, щоб вийти надвір чи постояти на балконі. Спробуйте у тиші спостерігати за перехожими, потоком машин, просто без поспіху розглянути природу чи міські краєвиди.

Подихати кілька хвилин на балконі – і ви нова людина / Фото Unsplash

Це чудово заспокоює, а кисень змушує ваш мозок працювати краще. Не дивуйтесь, якщо протягом цих 10 хвилин до вас прийде розв'язання проблеми, над якою ви давно думали.