Повірте, все не так складно, як здається. Звісно, після читання кількох тематичних матеріалів і дегустування двох-трьох вин, ви не зможете одразу стати професійним сомельє чи просто експертом у цій темі. Але потрошку почнете в неї заглиблюватися. Далі – довга дорога, але безперечно дуже цікава!

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Перед вами відповіді на 6 популярних питань, що часто ставлять люди, які хочуть навчитися розбиратися у вині.

Чи варто купляти одразу дороге вино?

У цьому ділі краще не спішити! Можна придбати навіть найдорожчу пляшку у винному магазині, але сумнівно, що вона принесе багато користі. Для початку найкраще звернути увагу на більш прості (базові) вина. Так ви зможете натренувати смак і зрозумієте, куди вам варто рухатися далі.

Уявіть лише ситуацію: ви витратите значні гроші на пляшку вина, але не зрозумієте, чим воно настільки особливе, бо ще не розбираєтеся в усіх тонкощах. Після такого розчарування велика ймовірність, що ви просто забудете про це хобі.

З яких вин варто починати?

Насамперед варто орієнтуватися на основні сорти винограду, з яких роблять вино, та регіони, з яких воно походить. Серед білих вин зверніть увагу на Шардоне, Рислінг, Совіньйон Блан тощо. Червоні – Каберне Совіньйон, Каберне Фран, Мерло, Піно Нуар тощо.

Навіщо звертати увагу на регіон, де зробили вино?

Вино з одного й того ж сорту винограду буде відрізнятися залежно від регіону, де його виростили. Тут є одне базове правило: чим північніше розташований регіон – тим більш кислотним та менш алкогольним буде вино. А чим тепліший регіон – тим більше у вині буде алкоголю і менше кислотності.

Вино з одного й того ж сорту виноградну буде відрізнятися залежно від регіонів / Фото Unsplash

Як почати відчувати усі аромати у вині?

Секрету тут ніякого немає. Потрібно багато-багато тренуватися. Ви ж не зможете накачати великі м’язи після двох тренувань у спортзалі. З вином все те ж саме: потрібно якнайбільше його смакувати та нюхати. Зробили це – тоді сконцентруйтеся на відчуттях; спробуйте зрозуміти, що ви в цей момент відчуваєте. І звісно ж, шануйте свої рецептори! До прикладу, куріння негативно на них впливає.

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Головне завдання – навчитися відчувати, як себе вирізняють основні сорти у різних регіонах. Здобудете базові знання – тоді можна рухатися далі до чогось більш незвичайного.

Чи можна вживати вино з льодом?

Звісно ж, ви можете робити з вином все що завгодно. Але в такому випадку враження від нього можуть безнадійно зіпсуватися.

Якщо додати в бокал вина кілька кубиків льоду, його температура почне різко спадати. Як результат – аромат вже буде іншим, смак – менш насиченим. Вино просто почне розбавлятися водою. Тому краще цього не робити.

Як охолоджувати та за якої температури подавати вина?

Оптимальна температура подачі білих вин – від 8 до 13 °C, червоних – 16-17 °C, ігристих – 6-8 °C (за винятком вінтажного шампанського – його радять подавати менш охолодженим). Це – базові умови, існують інші нюанси температури подачі, що враховують певні ознаки різних вин, але на початковому етапі цієї інформації вам буде достатньо.

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Як охолоджувати вино? Ні в якому разі – не в морозилці. Швидке охолодження нікому ніколи не йшло на користь, у тому числі й вину. До того ж покласти туди пляшку і забути про неї – це дуже прикра історія! Ідеально, якщо маєте винну шафку, що підтримує постійну температуру десь на рівні 10-13 °C. Але ж, якщо такої можливості не маєте, то майте терпіння й охолоджуйте ваші вина у звичайному холодильнику. Головне – перевірити температуру перед тим, як наливати його у келихи, занадто охолоджене вино просто не "розкриється", і ви не зможете насолодитись його ароматом.