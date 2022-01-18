Несподівано, але хлопець повірив її аргументам. Як вона організувала цю кумедну аферу – читайте далі на Life 24.

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Побачення було жахливим

За словами британки, це було найгірше побачення у її житті – вона просто "помирала" з нудьги й потребувала порятунку. Більше деталей, щоправда, Калі не розповіла.

"Мені потрібно було піти, я більше не могла проводити з ним час", – згадує дівчина.

Саме за таких умов у неї виникла в певному сенсі геніальна ідея. Калі швиденько побігла в туалет, де попросила подружку відправити повідомлення з так званим "позитивним ПЛР-тестом". Щоб обман не вдалося розкрити, британка перейменувала контактне ім’я дівчини на "NHS (Національна служба охорони здоров'я у Британії, – Life 24) PCR TEST".

Блогерка Калі / Скриншот тікток tin.tin__1

Результат вашого експрес-тесту на коронавірус був позитивним. Ймовірно, що ви заразні. Дізнайтеся більше на сайті www.nhs.uk/coronavirus та прочитайте "Самоізоляція та лікування симптомів", – написано в повідомленні.

Хоч дівчина наплутала ПЛР-тест з експрес-тестом, але партнер так і ні про що не здогадався. Калі одразу ж сказала, що мусить йти додому. А натомість – поїхала гуляти з іншим другом у нічний клуб.

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Британка розповіла усю історію у своєму тіктоці – і відео несподівано стало вірусним. Воно набрало 286 тисяч переглядів та понад 30 тисяч вподобань. Багато людей у коментарях як захоплювалися кумедною витівкою від Калі, так і жартували, що вона переплутала назви тестів.