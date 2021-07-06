Вечеря з вином: ігристе SHABO Special Edition напівсухе рожеве і салат з полуницею

Ми не раз розповідали про те, що ігристі вина гастрономічні і всесезонні. Проте, літо – ідеальна пора, щоб насолодитися грою бульбашок в бокалі і освіжаючою прохолодою ігристого. Ягоди, фрукти, квіти, вершковість та інші ноти, присутні в ароматиці цих вин – ідеальне доповнення до легкої літньої гастрономії. Перевіримо?

Пропонуємо вам продегустувати разом з нами напівсухе рожеве ігристе SHABO Special Edition в парі з легким літнім салатом, приготованим за мотивами рецепту знаменитого Джеймі Олівера.

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Напівсухе рожеве ігристе SHABO Special Edition створене з червоних європейських сортів винограду – Піно Нуар і Каберне Совіньон. Виноградні лози цих сортів були придбані в Європі з урахуванням особливостей клімату і ґрунтів Шабо і вирощені на найкращих ділянках шабського терруару.

Фото SHABO

Це напівсухе ігристе створене за технологією Charmat Lungo (про цей метод ми писали тут). Charmat Lungo вважається більш "просунутою" версією методу Charmat (акратофорного).

Вас точно потішить колір цього вина: насичений і елегантний рожевий. Йому до пари й аромат: свіжий, яскравий, ягідно-фруктовий з нотами малини і суниці, мінеральними і легкими вершковими відтінками. У смаку SHABO Special Edition напівсухе рожеве все так само по-літньому прекрасне: це ігристе має округлий, тривалий смак з ідеальним балансом фруктової солодкості та свіжості і приємним післясмаком.

Подавати SHABO Special Edition напівсухе рожеве варто добре охолодженим, в ідеалі при температурі + 8С / + 10С, в келиху flute. Пропонуємо вам поставити ігристе на охолодження, поки ви будете готувати нескладний, але вишуканий салат.

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Насолоджуйтесь рожевим вином / Фото iStock

Отже, порада знаменитого шефа Джеймі Олівера, апологета сезонних продуктів: вживайте полуницю по максимуму, коли її дуже багато. Ловимо сезон! Давайте уявимо, що полуниця може бути як "овоч", і приготуємо з неї салат в середземноморському стилі з зеленню, сиром і оливковою олією. Джеймі пропонує додати в свою версію полуничного салату ще й бекон, але, цілком можливо, вам це може бути занадто – можна і без бекону.

Головне в цьому полуничному салаті – збалансоване поєднання базиліку, бальзамічного оцту і полуниці. М'який несолоний сир (ідеально – моцарелла або буррата) і хороша оливкова олія пом'якшують та округлюють різкі смаки. В результаті виходить гармонія і легка пікантність.

Інгредієнти на 2 порції:

2 склянки полуниці;

100 г моцарели;

пучок базиліку;

цедра 2 апельсинів (опціонально);

рукола (опціонально);

кедрові або волоські горіхи 2 ст. ложки (опціонально);

авокадо ½ (опціонально);

бальзамічний оцет, оливкова олія за смаком.

Як готуємо:

У базиліку обриваємо листочки, кульки моцарели розминаємо руками, велику полуницю розрізаємо навпіл (дрібну можна залишити цілою). Добре поєднується з цим салатом і свіжа рукола, хоча в оригінальній версії від Джеймі її немає – теж можна додати.

Всі інгредієнти змішуємо, заправляємо бальзаміком і оливковою олією. Викладаємо на тарілку і за бажання посипаємо свіжою цедрою і горіхами.

Легкий літній салат з полуницею / Фото iStock

Якщо полуниця в салаті для вас – трохи занадто, завжди є класичний варіант простого і смачного десерту: полуниця з вершками. Поєднання з напівсухим ігристим розе SHABO Special Edition – ідеальне. За необхідності можна посилити його здобним печивом і шоколадом.

Ну як вам вечеря? Свіжо, смачно, вишукано і ароматно? Так, як і має бути у ніжний літній вечір! Насолоджуйтесь!

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