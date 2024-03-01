Майже 50 метрів тунелю: жінка знайшла у власному саду бомбосховище часів Другої світової війни

34-річна Ребекка Гобсон знайшла у власному саду бомбосховище часів Другої світової війни. Виявити тунель протяжністю майже 50 метрів вдалося після того, як жінка підняла одну з плит у саду.

Ребекка знайшла бомбосховище під час карантину, який оголошували через пандемію COVID-19 у 2020 році. До слова, на пошук її підштовхнули сусіди, які розповіли, що цей будинок якимось чином пов'язаний з Другою світовою війною.

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Жінка знайшла у своєму саду бомбосховище

Ребекка розповіла, що разом із сім'єю переїхала до будинку у селищі поблизу портового міста Фолкстон, що в графстві Кент (Велика Британія) ще 15 років. Місцеві жителі відразу розповіли новим сусідам, що цей дім якимось чином може бути пов'язаний з Другою світовою війною. Одні припускали, що на території є бомбосховища чи бункер, а інші – розповідали про "скарби".

Подружжя не зважало на розповіді місцевих, поки не опинилися на карантині. Від нудьги Ребекка разом з чоловіком вирішила оглянути задній сад. Коли вони підняли одну з плит, то побачили вхід у тунель.

Коли Ребекка увійшла до тунелю, то була неймовірно вражена – вона побачила бомбосховище довжиною майже у 50 метрів. В укритті було проведено освітлення й коли жінка почала досліджувати тунель, то виявила чимало пасток для щурів, а також старі пляшки та миски.

Жінка розповіла, що бомбосховище має інший вхід. Коли Ребекка пройшла під землею майже 50 метрів, то опинилася у глухому куті, втім вона переконана – далі має бути ще один вхід. Нині жінка намагається з'ясувати історію бомбосховища.

Жінка знайшла бомбосховище у своєму саду: дивіться відео

До слова, у старих місцевих газетах можна знайти вирізки, про бомбосховище, яке у часи Другої світової війни збудували волонтери. Воно стало притулком для 200 жінок та дітей, які ховалися від бомбардувань. Однак, чи мовиться це про укриття, яке виявила Ребекка Гобсон, наразі невідомо.