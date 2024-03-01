Майже 50 метрів тунелю: жінка знайшла у власному саду бомбосховище часів Другої світової війни

1 березня 2024, 12:32
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Джерело:

New York Post

34-річна Ребекка Гобсон знайшла у власному саду бомбосховище часів Другої світової війни. Виявити тунель протяжністю майже 50 метрів вдалося після того, як жінка підняла одну з плит у саду.

Ребекка знайшла бомбосховище під час карантину, який оголошували через пандемію COVID-19 у 2020 році. До слова, на пошук її підштовхнули сусіди, які розповіли, що цей будинок якимось чином пов'язаний з Другою світовою війною.

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Жінка знайшла у своєму саду бомбосховище

Ребекка розповіла, що разом із сім'єю переїхала до будинку у селищі поблизу портового міста Фолкстон, що в графстві Кент (Велика Британія) ще 15 років. Місцеві жителі відразу розповіли новим сусідам, що цей дім якимось чином може бути пов'язаний з Другою світовою війною. Одні припускали, що на території є бомбосховища чи бункер, а інші – розповідали про "скарби". 

Подружжя не зважало на розповіді місцевих, поки не опинилися на карантині. Від нудьги Ребекка разом з чоловіком вирішила оглянути задній сад. Коли вони підняли одну з плит, то побачили вхід у тунель. 

Коли Ребекка увійшла до тунелю, то була неймовірно вражена – вона побачила бомбосховище довжиною майже у 50 метрів. В укритті було проведено освітлення й коли жінка почала досліджувати тунель, то виявила чимало пасток для щурів, а також старі пляшки та миски.

Жінка розповіла, що бомбосховище має інший вхід. Коли Ребекка пройшла під землею майже 50 метрів, то опинилася у глухому куті, втім вона переконана – далі має бути ще один вхід. Нині жінка намагається з'ясувати історію бомбосховища.

Жінка знайшла бомбосховище у своєму саду: дивіться відео

До слова, у старих місцевих газетах можна знайти вирізки, про бомбосховище, яке у часи Другої світової війни збудували волонтери. Воно стало притулком для 200 жінок та дітей, які ховалися від бомбардувань. Однак, чи мовиться це про укриття, яке виявила Ребекка Гобсон, наразі невідомо. 

Автор: Анжеліка Байбак