Що відомо про ремонт подружжя та яку знахідку вдалося відшукати парі у своєму новому житлі, розповідаємо далі.

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Як ремонт приніс цікаву знахідку

Пара, усвідомивши масштаби руйнувань у своєму будинку 1960-х років, вирішила зробити ремонт. Однак під час нього Ніколь Холлідей та її партнер натрапили на потаємну кімнату. Про це жінка розповіла в одному зі своїх відео, які вона викладає в тікток.

Ніколь Холлідей та її партнер одразу ж взялися за роботу, щойно отримали ключі від житла 1960-х років, яке зараз коштує сотні тисяч фунтів стерлінгів. Жінка показала, як багато роботи потрібно для ремонту будинку. На стінах з'явилися сильні тріщини, котлу, який вони вважали новим, було 14 років, а дошки підлоги прогнили через протікання. Ролик став вірусним. Його переглянули понад 1,9 млн разів.

Затишок – це результат правильно поєднання багатьох елементів. Однак уявити його без якісного та зручного домашнього одягу просто неможливо. Ідеальним тому свіченням є продукція Anabel Arto. Жінки, які вже придбали для себе та близьких стильний домашній одяг від бренду, переконалися, що навіть буденний сімейний вечір може стати святом.

Під час довгих годин, проведених за обдиранням шпалер і руйнуванням стін, пара виявила кімнату, про яку навіть не підозрювала. Однак це був не останній сюрприз. Коли Ніколь спустилася в моторошний і темний підвал, вона побачила прихований винний льох.

Історія неочікуваної знахідки: дивіться відео

На відео можна побачити близько дюжини нерозпечатаних пляшок, які збирали пил. Користувачі соцмереж були здивовані такою незвичайною знахідкою в старовинному будинку. Деякі люди радили повернути випивку колишнім власникам, але інші з цим абсолютно не погодилися.

"Ці пляшки червоного вина 1984 року коштують приблизно 140 фунтів стерлінгів за пляшку", "Я по-хорошому заздрю вам", "Потрібно відкрити пляшку, коли будинок буде закінчено, щоб відсвяткувати", – писали вони.

Глядачі також помітили каберне-совіньйон Canepa з Чилі та французьке Les Hauts de Castelmaure Corbières. Ціни на ці вина можуть варіюватися залежно від їхнього віку і правильності зберігання. Але якщо вірити коментарям, у винному льосі пари може зберігатися понад 1 000 фунтів стерлінгів.