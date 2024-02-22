Что известно о ремонте супругов и какую находку удалось отыскать паре в своем новом жилье, рассказываем далее.

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Как ремонт принес интересную находку

Пара, осознав масштабы разрушений в своем доме 1960-х годов, решила сделать ремонт. Однако во время него Николь Холлидей и ее партнер наткнулись на потайную комнату. Об этом женщина рассказала в одном из своих видео, которые она выкладывает в тикток.

Николь Холлидей и ее партнер сразу же взялись за работу, только получили ключи от жилья 1960-х годов, которое сейчас стоит сотни тысяч фунтов стерлингов. Женщина показала, как много работы нужно для ремонта дома. На стенах появились сильные трещины, котлу, который они считали новым, было 14 лет, а доски пола прогнили из-за протечек. Ролик стал вирусным. Его посмотрели более 1,9 млн раз.

Затишок – це результат правильно поєднання багатьох елементів. Однак уявити його без якісного та зручного домашнього одягу просто неможливо. Ідеальним тому свіченням є продукція Anabel Arto. Жінки, які вже придбали для себе та близьких стильний домашній одяг від бренду, переконалися, що навіть буденний сімейний вечір може стати святом.

Во время долгих часов, проведенных за обдиранием обоев и разрушением стен, пара обнаружила комнату, о которой даже не подозревала. Однако это был не последний сюрприз. Когда Николь спустилась в жуткий и темный подвал, она увидела скрытый винный погреб.

История неожиданной находки: смотрите видео

На видео можно увидеть около дюжины нераспечатанных бутылок, которые собирали пыль. Пользователи соцсетей были удивлены такой необычной находкой в старинном доме. Некоторые люди советовали вернуть выпивку бывшим владельцам, но другие с этим совершенно не согласились.

"Эти бутылки красного вина 1984 года стоят примерно 140 фунтов стерлингов за бутылку", "Я по-хорошему завидую вам", "Нужно открыть бутылку, когда дом будет закончен, чтобы отпраздновать", – писали они.

Зрители также заметили каберне-совиньон Canepa из Чили и французское Les Hauts de Castelmaure Corbières. Цены на эти вина могут варьироваться в зависимости от их возраста и правильности хранения. Но если верить комментариям, в винном погребе пара может храниться более 1 000 фунтов стерлингов.