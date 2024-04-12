Кролики, серця та імітація перепелиного яєчка: ідеї милих дизайнів великоднього манікюру
Джерело:Real Simple
Великдень – чудовий привід зробити тематичний манікюр. Дизайни з великодніми кроликами, сердечка, квіти чи імітація перепелиного яєчка подарують святковий настрій та створять милий образ.
Такі дизайни манікюру точно змусять посміхнутися й подарують весняний настрій. Знайдуться ідеї манікюру й для прихильниць пастельного манікюру. Які нігті можна зробити до Великодня – далі у матеріалі.
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Ідеї великоднього манікюру
Зазвичай Великдень асоціюється з писанками, крашанками та милими кроликами. Тому у дизайні можна використати такі елементи. До прикладу, у мережі можна побачити ідею манікюру з кроликами у пастельних тонах. Такий дизайн у міру стриманий, але й додає святкового настрою.
Дизайн з кроликами: дивіться фото
Якщо є бажання створити більш яскравий манікюр, то кролика можна розмалювати – намалювати його очі, вуса, ніс та рот, а також можна додати наклейки з великодніми декорованими яйцями. Такий манікюр 100% стане відображенням свята.
Яскравий манікюр до Великодня: дивіться фото
Весна – час, коли кожна жінка хоче відчувати легкість та ніжність. Невагомість, комфорт та неймовірну красу може подарувати якісна білизна. А допоможе у цьому український бренд Anabel Arto, який створює не лише ідеальну білизну, а й стильні сукні та костюми.
Втім, не всі хочуть мати манікюр, який настільки буде пов'язаний зі святом. У такому випадку можна обрати квітковий дизайн, який загалом передає весняну атмосферу.
Квітковий манікюр до Великодня: дивіться фото
Одними з найпоширеніших дизайнів кількох останніх років є покриття, які імітують перепелині яєчка. Їх можна комбінувати з різними кольорами, наклейками чи іншими елементами.
Милий манікюр: дивіться фото
До слова, таке покриття має неймовірний вигляд і без додаткових елементів. Достатньо покрити нігті одним кольором, а потім – додати топ з покриттям у цятку.
Нігті з цяточками: дивіться фото
Для шанувальниць веселого манікюру також знайдеться дизайн. До прикладу, деякі нігті можна декорувати маленькими кроликами з морквинками. Такий манікюр не лише дарує позитив, але й може неабияк замилувати.
Веселий і милий манікюр з кроликами: дивіться фото
Створити тематичний великодній манікюр можна й у поєднанні з французьким манікюром. Для цього можна використати топ з цятками й додати наклейку з кроликом чи відмовитися від додаткового декору.
Великодній французький манікюр: дивіться фото
Загалом, тематичний манікюр до свята – це найкращий момент, щоб проявити власний креатив та додати образу цікавих деталей. Шанувальниці різних дизайнів зможуть з легкістю створити великодній манікюр, додавши навіть найменших елементів.