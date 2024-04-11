Срібні, золоті та блискучі лаки стали справжнім хітом сезону, а відео з дзеркальним манікюром збирають шалену кількість лайків. Як виглядає трендовий дизайн, розповідаємо далі.
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Що відомо про трендові хромовані нігті
Популярний тренд несе в собі футуристичну естетику. Хромовані нігті – це не простий дизайн, а ювелірна робота майстра, який втілює бажання клієнта продемонструвати свою індивідуальність.
Хештег #chromenails набрав 1,6 мільярда переглядів у тікток, а отже його люблять і повторюють у всьому світі, що і робить дизайн справді трендовим.
До речі, різноманітність хромованих відтінків вражає. Від сліпучого золота та сяючого срібла до елегантного мідного та ніжного перламутрового – можна обрати будь-який варіант на свій смак і експериментувати щомісяця.
Як виглядають модні нігті: дивіться фото
Хромований манікюр гармонійно доповнює як вечірні вбрання, так і повсякденний стиль. Він також додасть родзинку діловому костюму та стане сміливим акцентом в щоденному образі.
Однак процес створення цього дизайну потребує досвіду та майстерності. Втирання спеціальної пудри або використання гель-лаків з дзеркальним ефектом дозволяють досягти потрібного результату, але так само можуть зіпсувати дизайн, зробивши його строкатим.
Однотонне покриття, френч, омбре, геометричні візерунки, поєднання з матовими текстурами – все це дозволяє створити унікальний дизайн, тому простір для уяви просто неосяжний.