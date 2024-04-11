Серебряные, золотые и блестящие лаки стали настоящим хитом сезона, а видео с зеркальным маникюром собирают бешеное количество лайков. Как выглядит трендовый дизайн, рассказываем далее.

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Что известно о трендовых хромированных ногтях

Популярный тренд несет в себе футуристическую эстетику. Хромированные ногти – это не простой дизайн, а ювелирная работа мастера, который воплощает желание клиента продемонстрировать свою индивидуальность.

Хэштег #chromenails набрал 1,6 миллиарда просмотров в тикток, а значит его любят и повторяют во всем мире, что и делает дизайн действительно трендовым.

Чи не щодня у світі з'являються нові тренди. У безлічі модних тенденцій та нововведень легко загубитися. Щоб цього не сталося, важливо спиратися на свою індивідуальність. Підкреслити власну особливість та унікальність допоможе білизна від українського бренду Anabel Arto. У колекції виробника легко знайти моделі, які сподобаються та пасуватимуть, як поціновувачкам яскравих кольорів, оригінальних і актуальних дизайнів, так і тим, хто понад усе цінує класику, натуральність та надійність.

Кстати, разнообразие хромированных оттенков поражает. От ослепительного золота и сияющего серебра до элегантного медного и нежного перламутрового – можно выбрать любой вариант на свой вкус и экспериментировать ежемесячно.

Как выглядят модные ногти: смотрите фото

Хромированный маникюр гармонично дополняет как вечерние наряды, так и повседневный стиль. Он также придаст изюминку деловому костюму и станет смелым акцентом в ежедневном образе.

Однако процесс создания этого дизайна требует опыта и мастерства. Втирание специальной пудры или использование гель-лаков с зеркальным эффектом позволяют достичь нужного результата, но так же могут испортить дизайн, сделав его пестрым.

Однотонное покрытие, френч, омбре, геометрические узоры, сочетание с матовыми текстурами – все это позволяет создать уникальный дизайн, поэтому простор для воображения просто необъятен.