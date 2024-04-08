Так, выбрав правильный цвет и форму, ногти будут казаться длиннее. Ведь ни для кого не будет тайной, что, к примеру, овальные или миндалевидные ногти всегда удлиняют пальцы. Какие еще есть секреты, чтобы визуально сделать маникюр длиннее, читайте в материале Life 24.

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Секреты, которые удлиняют ногти

Форма ногтей

В первую очередь необходимо обратить внимание на форму ногтей. Так, овальная или миндалевидная форма визуально удлиняют пальцы и делают руки более изящными. Если длина ногтей не позволяет сделать такую форму, то можно выбрать форму мягкого квадрата. От острых углов лучше отказаться, ведь визуально такой маникюр может сделать и ногти, и пальцы короче.

Правильно подобранный оттенок лака

Чтобы маникюр визуально имел более длинный вид, необходимо использовать правильные цвета. Здесь существует несколько правил. Во-первых, можно выбрать цвет, который максимально подобный к оттенку вашей кожи. К примеру, розовый подойдет девушкам со светлой кожей, желтовато-бежевый – для загорелой кожи рук, а карамельные оттенки – для мулаток.

Во-вторых, существует теория темных оттенков. Считается, что темные цвета лака также визуально делают ногти длиннее. Говорится об оттенках изумрудных, темно-синих, бордовых и черных цветов. Такой лак привлекает внимание к ногтям, и ваш маникюр точно не останется незамеченным.

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Как сделать ногти визуально длиннее / Фото Freepik

Дизайн

Важно выбрать не только правильный цвет, но и дизайн. Так, бьюти-эксперты считают, что луночный маникюр визуально удлиняют ногти. Стоит сделать контраст и оставить лунку бежевой, а остальную часть ногтя покрасить в красный или другой насыщенный темный оттенок.

Также, как и в одежде, так и в маникюре, вертикальные полоски удлиняют. Главное правило такого дизайна – контраст. К примеру, если основное покрытие ногтей бежевое, то полоски стоит сделать черными.

Кутикула и пропорции

Важно позаботиться и о кутикуле. Это неотъемлемая часть маникюра, поэтому ее нужно осторожно срезать, ведь неухоженная кутикула занимает место на ногтевой пластине и делает ее короче.

Пропорции ногтевой пластины – также важный этап. У некоторых женщин от природы широкая пластина, и в таких случаях надо хотя бы минимально отрастить длину. Пока пластина будет иметь большую ширину, чем длину, ногти всегда будут казаться короткими.