Что известно об этом новом, но в то же время классическом нейл-тренде, а также, как легко повторить такой маникюр в домашних условиях, рассказываем далее.

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Как выглядит маникюр как у жены миллионера

Маникюр жены миллионера – это вид дизайна ногтей, который отличается изысканностью и роскошью, акцентируя на индивидуальности своей обладательницы.

В его основе лежат элегантность и утонченность, поэтому он идеально подходит для девушек, которые хотят выглядеть стильно и дорого.

Главная особенность такого дизайна заключается в отсутствии видимой границы и резкого перехода между искусственным покрытием и натуральным ногтем. Именно поэтому даже через три недели маникюр выглядит свежим и ухоженным.

Как выглядит маникюр жены миллионера: смотрите фото

В чем секрет трендового покрытия

Повторить тренд в домашних условиях может каждая девушка – главное, знать некоторые хитрости и секреты работы с гель-лаком:

Придаем форму

Для начала нужно придать ногтям аккуратную форму. Они должны быть минимальной длины или иметь небольшой свободный край. Их форма может быть квадратной, миндалевидной или овальной, однако главное – не слишком острой или зауженной.

Если "квадрат" больше подходит обладательницам коротких ногтей, то при наличии свободного края лучше выбрать овальную или миндалевидную форму, поскольку именно они считаются наиболее удобными в носке и выглядят очень натурально.

Выбираем бежевый нюд

Для того чтобы повторить модный тренд, выбирайте полупрозрачные оттенки, которые не сильно будут отличаться от натурального цвета ногтей. Это позволит избежать резких границ и переходов, которые могут быть заметны, особенно на большом плане фотографий или видео.

В моде этого сезона – легкие бежевые и пудровые оттенки, которые немного просвечивают родной ноготь. Это создает эффект натуральности и обеспечивает незаметный переход от искусственного покрытия к родному ногтю, и при отрастании эта граница остается практически незаметной.

Подойдет и жемчужная втирка с нежным переливом. Она придаст маникюру шика и роскоши, а также замаскирует дефекты натурального ногтя.