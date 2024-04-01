Що відомо про цей новий, але водночас класичний нейл-тренд, а також, як легко повторити такий манікюр у домашніх умовах, розповідаємо далі.

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Який вигляд має манікюр як у дружини мільйонера

Манікюр дружини мільйонера – це вид дизайну нігтів, який відрізняється вишуканістю та розкішшю, акцентуючи на індивідуальності своєї власниці.

В його основі лежать елегантність та витонченість, тому він ідеально підходить для дівчат, які хочуть виглядати стильно та дорого.

Головна особливість такого дизайну полягає у відсутності видимого кордону та різкого переходу між штучним покриттям та натуральним нігтем. Саме тому навіть через три тижні манікюр виглядає свіжим та доглянутим.

Як виглядає манікюр дружини мільйонера: дивіться фото

У чому секрет трендового покриття

Повторити тренд у домашніх умовах може кожна дівчина – головне, знати деякі хитрощі та секрети роботи з гель-лаком:

Надаємо форму

Для початку потрібно надати нігтям акуратної форми. Вони мають бути мінімальної довжини або мати невеликий вільний край. Їхня форма може бути квадратною, мигдалеподібною або овальною, однак головне – не надто гострою або звуженою.

Якщо "квадрат" більше підходить власницям коротких нігтів, то за наявності вільного краю краще вибрати овальну або мигдалеподібну форму, оскільки саме вони вважаються найбільш зручними в носінні й виглядають дуже натурально.

Обираємо бежевий нюд

Для того, щоб повторити модний тренд, вибирайте напівпрозорі відтінки, які не сильно відрізнятимуться від натурального кольору нігтів. Це дозволить уникнути різких кордонів та переходів, які можуть бути помітні, особливо на великому плані фотографій чи відео.

У моді цього сезону – легкі бежеві та пудрові відтінки, які трохи просвічують рідний ніготь. Це створює ефект натуральності та забезпечує непомітний перехід від штучного покриття до рідного нігтя, і при відростанні цей кордон залишається практично непомітним.

Підійде і перлинне втирання з ніжним переливом. Воно додасть манікюру шику та розкоші, а також замаскує дефекти натурального нігтя.