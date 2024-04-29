Яскравий та стильний великодній віночок: незвичайний декор з повітряного пластиліну

Ліплення з повітряного пластиліну стало трендом мережі, і з нього створюють не лише фігурки тварин, а й різний декор. Так, з пластиліну можна зробити гарний і яскравий великодній вінок, який стане прикрасою інтер'єру.

У мережі можна знайти чимало відео, як користувачі створюють такі прикраси. Про підготовку до процесу, які інструменти потрібні та як зробити великодній віночок власноруч – далі у матеріалі Life 24.

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Як зробити великодній вінок з повітряного пластиліну

Перед тим, як починати створювати великодній вінок, необхідно подбати про матеріали. Так, знадобиться:

набір повітряного пластиліну (залежно від розміру вінка, потрібен великий, середній чи маленький набір),

інструменти для роботи з пластиліном (дощечка, ножі, лопатки й стеки),

форма для вінка,

клейовий пістолет,

додатковий декор за бажанням.

Повітряний пластилін – дуже м'який матеріал, який має шовковисту й приємну текстуру. Його не потрібно довго розминати, а можна відразу починати працювати. Особливість повітряного пластиліну у тому, що через 12 годин він повністю застигає на відкритому повітрі, не втрачає з часом своєї насиченості, а на виробах не з'являтимуться тріщини.

Форму для віночка можна вирізати з цупкого картону. Щоб створити рівні кола, скористайтеся підручними засобами, які можна обвести. Після цього основу вінка необхідно покрити тонким шаром пластиліну певного кольору. Це робиться для того, щоб яєчка краще трималися.

Коли основа буде готова, варто починати робити різнобарвні яєчка, а також можна зліпити маленькі квіти чи листя. Потім готові фігурки необхідно приклеїти до основи. На цьому етапі є два шляхи:

ліпити й відразу кріпити до основи,

спочатку наліпити, а потім за допомогою клейового пістолета кріпити декор до основи.

Як зробити великодній віночок з пластиліну: дивіться відео

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Варіант великоднього вінка: дивіться відео

До слова, такий віночок можна створити з коханою людиною, близькими й дітьми. Таке спільне заняття подарує безліч позитивних емоцій.

Мама з донькою разом створили великодній вінок: дивіться відео

Такий декор стане прикрасою великоднього столу чи просто милуватиме око. Також це стане чудовим подарунком для найрідніших.