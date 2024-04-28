Які стильні та оригінальні прикраси до Великодня можна зробити вдома власноруч, розповідає Life 24.

До теми Просто та весело: креативні ідеї прикрашання писанок до Великодня

Великодні свічки

Зробити стильні та цікаві свічки до Великодня можна зі звичайної шкаралупи яєць. Для цього їх потрібно вимити, обережно розбити навпіл, очистити зсередини також та залишити висихати. Для більшої унікальності яйця також можна пофарбувати.

Тим час варто підготувати віск та гніт. Для цього можна використати як залишки старих свічок, так і придбати віск спеціально для свічковаріння. Загалом, усе, що потрібно, – розтопити його у посуді, який не шкода.

Далі слід лише встановити гніт всередину шкарлупи, залити яйця воском та дати їм охолонути. Великодні свічки з яєць – готові.

Як зробити свічки з яєць: дивіться відео

Яєчний вінок

Такий елемент декору стане гарним доповненням як для великоднього столу, так і для будь-якої локації у будинку. Тим більше, що зробити його доволі легко.

Для цього знадобляться лише яйця, можна використати як декоративні пластикові чи дерев'яні, так і видути та пофарбувати звичайні, основа, яка може бути з лози, дроту чи з картону, фарба, клей та додатковий декор до свого смаку.

Домашній затишок складається з багатьох елементів. Квіти, оновлений ремонт чи декор – безперечно створюють атмосферу. Однак зробити оселю справді найзатишнішим місцем на планеті допоможе домашній одяг від Anabel Arto. Бренд пропонує великий асортимент, ексклюзивні вироби та трендові моделі. Тут кожна знайде ідеальне домашнє вбрання, що огортатиме комфортом.

Спершу слід зробити основу для майбутнього вінка. Її можна сплести з лози, вирізати з картону або навіть скрутити з кількох дротів. Будь-який варіант буде доречним.

Потім варто підготувати яйця. Їх потрібно прикрасити відповідно до вашого задуму. Найпростіше – пофарбувати у різні кольори, що поєднуються між собою.

Далі лишається лише приклеїти яйця до основи вінка, заповнюючи прогалини іншим декором. Це можуть бути гілочки рослин, стрічки, бусини чи будь-які інші елементи.

Як зробити вінок до Великодня: дивіться відео

Великоднє дерево

Це дерево може стати гарною альтернативою букета на великодньому столі або чудово доповнить інтер'єр вітальні.

Який має вигляд великоднє дерево: дивіться відео

Створити такий декор можна буквально за кілька хвилин. Для цього знадобляться тонкі гілочки дерев, до прикладу, можна використати вербу, ваза та задекоровані дерев'яні, паперові чи видуті зі справжніх яєць писанки.

Незалежно від того, які яйця ви оберете, до них слід приєднати кріплення. Його можна зробити з будь-якої стрічки та приклеїти.

Усе, що залишається після цього, – поставити гілочки у вазу та розмістити на деревці свої писанки у довільному порядку. Тепер проста та оригінальна прикраса готова вражати гостей.