Як прикрасити писанки до цьогорічного Великодня стильно та без зайвих зусиль, розповідаємо далі.

До теми Як прикрасити стіл до Великодня: 5 ідей для найгарнішого святкування

Великодні яйця з конфеті

Ця ідея прикраси підходить як для фарбованих, так і для нефарбованих яєць. Для неї знадобляться лише зварені круто яйця, двосторонній скотч з малюнками та ножиці.

Виріжте зі скотчу невеликі форми, наприклад трикутники або лінії. Розташуйте їх на кожному яйці, щоб створити веселий і барвистий візерунок у вигляді конфетті й писанки готові.

Писанки з конфеті / Фото Natasia Hanratty

Смугасті писанки

Проявіть креативність, використовуючи гумки для прикраси цих барвистих кольорових яєць. Для того, щоб створити такий дизайн, зваріть яйця, обмотайте їх гумками, граючись з візерунками, та занурте писанки у барвник на кілька хвилин.

Після того, як яйця висохнуть, зніміть гумки, щоб відкрити смугастий дизайн.

Смугасті писанки / Фото Natasia Hanratty

Омбре яйця

Пасхальні яйця з ефектом омбре можна зробити всього за кілька хвилин. Зваріть їх та покладіть у коробку більшим кінцем догори. Далі злегка покрийте яйця барвником з балончика чи пульверизатора, але будьте обережні, тому що якщо ви розбризкаєте занадто багато, надлишки фарби стечуть на яйце, псуючи вигляд. Дайте висохнути писанкам і ефект омбре готовий.

Писанки омбре / Фото The Crafted Life

Великодні яйця з наклейками

Якщо ви любите природу чи просто гарні символи, придбайте різноманітні наклейки з тваринами, рослинами чи навіть сердечками й дайте волю своїй фантазії.

Наклейки на яйцях / Фото Philip Friedman

Писанки з блискітками

Усе, що потрібно зробити для цього дизайну, це пофарбувати яйця, а потім покрити їх шаром блискіток.

Великодні яйця з блискітками / Фото Modpodge Rocks Blog

Обваляйте писанки у глітері, який відповідає кольору барвника, і блискучі писанки готові прикрашати великодній стіл.