Какие стильные и оригинальные украшения к Пасхе можно сделать дома собственноручно, рассказывает Life 24.
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Пасхальные свечи
Сделать стильные и интересные свечи к Пасхе можно из обычной скорлупы яиц. Для этого их нужно вымыть, осторожно разбить пополам, очистить изнутри и оставить высыхать. Для большей уникальности яйца можно покрасить.
Тем временем стоит подготовить воск и фитиль. Для этого можно использовать как остатки старых свечей, так и приобрести воск специально для свечковарения. В общем, все, что нужно, – растопить его в посуде, которую не жалко.
Далее следует лишь установить фитиль внутрь скорлупы, залить яйца воском и дать им остыть. Пасхальные свечи из яиц – готовы.
Как сделать свечи из яиц: смотрите видео
Яичный венок
Такой элемент декора станет хорошим дополнением как для пасхального стола, так и для любой локации в доме. Тем более, что сделать его довольно легко.
Для этого понадобятся только яйца, можно использовать как декоративные пластиковые или деревянные, так и выдуть и покрасить обычные, основа, которая может быть из лозы проволоки или из картона, краска, клей и дополнительный декор по своему вкусу.
Затем стоит подготовить яйца. Их нужно украсить в соответствии с вашей задумкой. Проще всего – покрасить в разные цвета, сочетающиеся между собой.
Далее остается только приклеить яйца к основе венка, заполняя пробелы другим декором. Это могут быть веточки растений, ленты, бусины или любые другие элементы.
Как сделать венок к Пасхе: смотрите видео
Пасхальное дерево
Это дерево может стать хорошей альтернативой букета на пасхальном столе или прекрасно дополнит интерьер гостиной.
Как выглядит пасхальное дерево: смотрите видео
Создать такой декор можно буквально за несколько минут. Для этого понадобятся тонкие веточки деревьев, к примеру, можно использовать иву, ваза и задекорированные деревянные, бумажные или выдутые из настоящих яица.
Независимо от того, какие яйца вы выберете, к ним следует присоединить крепления. Его можно сделать из любой ленты и приклеить.
Все, что остается после этого, – поставить веточки в вазу и разместить на деревце яйца в произвольном порядке. Теперь простое и оригинальное украшение готово поражать гостей.