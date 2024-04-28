Какие стильные и оригинальные украшения к Пасхе можно сделать дома собственноручно, рассказывает Life 24.

К теме Просто и весело: креативные идеи украшения писанок к Пасхе: креативные идеи украшения писанок к Пасхе

Пасхальные свечи

Сделать стильные и интересные свечи к Пасхе можно из обычной скорлупы яиц. Для этого их нужно вымыть, осторожно разбить пополам, очистить изнутри и оставить высыхать. Для большей уникальности яйца можно покрасить.

Тем временем стоит подготовить воск и фитиль. Для этого можно использовать как остатки старых свечей, так и приобрести воск специально для свечковарения. В общем, все, что нужно, – растопить его в посуде, которую не жалко.

Далее следует лишь установить фитиль внутрь скорлупы, залить яйца воском и дать им остыть. Пасхальные свечи из яиц – готовы.

Как сделать свечи из яиц: смотрите видео

Яичный венок

Такой элемент декора станет хорошим дополнением как для пасхального стола, так и для любой локации в доме. Тем более, что сделать его довольно легко.

Для этого понадобятся только яйца, можно использовать как декоративные пластиковые или деревянные, так и выдуть и покрасить обычные, основа, которая может быть из лозы проволоки или из картона, краска, клей и дополнительный декор по своему вкусу.

Домашній затишок складається з багатьох елементів. Квіти, оновлений ремонт чи декор – безперечно створюють атмосферу. Однак зробити оселю справді найзатишнішим місцем на планеті допоможе домашній одяг від Anabel Arto. Бренд пропонує великий асортимент, ексклюзивні вироби та трендові моделі. Тут кожна знайде ідеальне домашнє вбрання, що огортатиме комфортом. Сначала следует сделать основу для будущего венка. Ее можно сплести из лозы, вырезать из картона или даже скрутить из нескольких проводов. Любой вариант будет уместным.

Затем стоит подготовить яйца. Их нужно украсить в соответствии с вашей задумкой. Проще всего – покрасить в разные цвета, сочетающиеся между собой.

Далее остается только приклеить яйца к основе венка, заполняя пробелы другим декором. Это могут быть веточки растений, ленты, бусины или любые другие элементы.

Как сделать венок к Пасхе: смотрите видео

Пасхальное дерево

Это дерево может стать хорошей альтернативой букета на пасхальном столе или прекрасно дополнит интерьер гостиной.

Как выглядит пасхальное дерево: смотрите видео

Создать такой декор можно буквально за несколько минут. Для этого понадобятся тонкие веточки деревьев, к примеру, можно использовать иву, ваза и задекорированные деревянные, бумажные или выдутые из настоящих яица.

Независимо от того, какие яйца вы выберете, к ним следует присоединить крепления. Его можно сделать из любой ленты и приклеить.

Все, что остается после этого, – поставить веточки в вазу и разместить на деревце яйца в произвольном порядке. Теперь простое и оригинальное украшение готово поражать гостей.