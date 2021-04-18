Мов герої коміксів: веселкові татуювання корейської майстрині

Художниця татуювання з Сеулу Ген створює яскраве бодіарт. Натхненна царством тварин, вона візуалізує милу сторону цих істот – як великих, так і малих.

Від веселкових овець та леопардів до їжаків та кошенят із веселими обличчями – кожен із цих яскравих звірів виглядає як зірка власного коміксу. Незалежно від тварини чи розміру татуювання, Ген робить кожну ілюстрацію дитячим майданчиком з різноколірними чорнилами.

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Особливості бодіарту Ген

У своїх татуюваннях Ген використовує техніку штрихування, щоб передати текстуру шерсті тварини, надати тінь, а також створити відчуття енергії в композиції. Також вона часто оточує своїх чарівних персонажів крихітними мерехтіннями, які створює за допомогою чотирьох прямих чорних ліній та однієї жовтої центральної точки.



Чарівна овечка / Фото HEN Tattoo

У більшості татуювань Ген зображає тварину та кілька простих прикрас, однак є і більш складні та часом навіть магічні фони. Ось тут два котики туляться всередині ракети, яка прямує до космічного простору.



Котики в ракеті / Фото HEN Tattoo

Інше татуювання зображує щасливого собаку, що сидить у великому горнятку кави.



Собака в горнятку / Фото HEN Tattoo

Веселкові татуювання



Їжак / Фото HEN Tattoo



Кіт з пультом до телевізора та попкорном / Фото HEN Tattoo



Жирафа / Фото HEN Tattoo



Гієни / Фото HEN Tattoo



Звіриний оркестр / Фото HEN Tattoo



Ведмідь / Фото HEN Tattoo



Рибка Дорі / Фото HEN Tattoo



Кролик з "Аліси в країні чудес" / Фото HEN Tattoo



Медуза / Фото HEN Tattoo



Метелик / Фото HEN Tattoo



Єдиноріг / Фото HEN Tattoo