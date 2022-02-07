Весілля багато не буває: молодята святкували аж тричі

Дехто з наречених не може наважитись на одне весілля. А ці сміливці спромоглись організувати аж три святкування і розділити радісну новину з усіма рідними та друзями.

Молоді люди зустрічались два роки, коли чоловік вирішив освідчитися на безлюдному пляжі в Патагонії, Аргентина. Вони спершу не планували робити весілля, але потім наважились і організували одразу три.

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Пара святкувала весілля тричі

Коли молоді люди ощасливили рідних приємною новиною про заручини, то отримали у відповідь чимало запитань про весілля, де та коли воно буде. Тоді вони почали думати, як можна влаштувати святкування, враховуючи те, що між родинами наречених відстань у тисячі кілометрів. Жінка родом з Аргентини, а чоловік жив у штаті Мен.

Перше весілля у Нью-Йорку

Пара вирішила поспішити з весіллям, адже матір хлопця боролась із тяжкою хворою, тому молодята хотіли якомога швидше зібрати найрідніших за спільним столом. Для події вони обрали особливе місце, де познайомились і закохались, тому поїхали у Бруклін.



Перше весілля у Брукліні / Фото Insider

Весільне вбрання наречена теж обирала з великим поспіхом. Вона замовила сукню в Інтернеті навіть без примірки, а букет наречений придбав у місцевому квітковому магазині. Пара заручилась у Чорну п'ятницю та запросила місцевих друзів та рідних розділити з ними це свято у закладі, де молодята часто проводили вечори.

Церемонія була неймовірно зворушливою, і ми транслювали її в прямому ефірі на Facebook для всіх, хто не зміг бути присутнім. Вечеря була інтимною та веселою, і ми закінчили ніч, фотографуючись за барною стійкою з нашими друзями-барменами,

– розповідає жінка.

Друге весілля було в Уругваї

Хоча наречена родом з Аргентини, вона шалено любила Уругвай. Оскільки перше весілля було у прохолодну пору, для другого святкування молодята обрали тепліший клімат і провели неймовірну пляжну церемонію.

Враховуючи, що не всі члени моєї сім'ї мали американські візи і що моїй бабусі на той момент було 97 років, я хотіла переконатися, що ми влаштуємо свято, учасниками якого вони також зможуть бути. Бувши єдиною дитиною, я також знала, що для моїх батьків дуже важливо, щоб нас благословив католицький священник, тому ми вирішили провести вінчання там,

– ділиться жінка.



Помпезне святкування в Уругваї / Фото Insider

Друге весілля молодята досі вважають найбільш вишуканим. Вони приділили багато уваги організації цієї події, замовили ді-джея, операторів та подбали про загальну атмосферу дійства. Вбрання для другого весілля наречена також обирала куди ретельніше. Вона обійшла чи не усі бутики у Нью-Йорку, поки знайшла ту саму сукню.

Третє весілля для свекрухи

Останнє святкування молодята організували для сім'ї нареченого, яка жила на відокремленій фермі в штаті Мен. Там чоловік виріс і проводив більшість свого часу у дитинстві та юності. Його матір завжди мріяла про весілля в полі, тому молодята вирішили влаштувати свято та реалізувати її бажання.

Друзі допомагали нам прикрашати столи, малювали таблички, щоб люди знайшли вечірку. Нашими друзями були і діджеї. Ми всі танцювали до ранку,

– розповідає наречена.



Третє весілля в полі / Фото Insider

Для третього весілля жінка обрала більш зручне вбрання, тому придбала білу спідницю довжини міді і топ.