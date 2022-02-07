Подорожі – це завжди цікавий та новий досвід, який прагне отримати чи не кожен. Проте відкривати для себе нові континенти і країни може бути і дуже весело. Принаймні так трапилось з пасажирами, які створили цю цікаву фотодобірку з літаків.
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Кумедна фотодобірка з літака
Пасажирки вирішили не втрачати час дарма і наростити вії прямо у повітрі.
Дівчата оригінально провели час / Фото Boredpanda
Тривалі перельоти змушують шукати комфортні позиції, аби розслабитись.
Розслабитись було тяжко / Фото Boredpanda
А чому б не посушити свою білизну прямо у літаку.
Оригінально висушили білизну / Фото Boredpanda
Протиковідний захист ніхто не скасовував, тому чоловік вирішив оригінально відгородити себе від світу.
Оригінально захистив себе / Фото Boredpanda
Ця дівчина також подбала про свою безпеку і захистилась від вірусів.
Ще один оригінальний спосіб захистити себе / Фото Boredpanda
Місцевий салон краси у літаку відкрили і ці красуні, які вирішили під час перельоту трохи змінити манікюр.
Влаштували салон краси прямо у літаку / Фото Boredpanda
Здається, жінці було непросто розслабитись під час перельоту.
Переліт важко назвати спокійним / Фото Boredpanda
Йога прямо у повітрі
А чому б не зайнятись спортом / Фото Boredpanda
Ці пасажири ну дуже люблять попоїсти в літаку.
Порції ну дуже великі / Фото Boredpanda
Сюрпризи у літаку ніхто не скасовував, навіть якщо й не зовсім приємні.
Неприємний сюрприз від пасажира позаду / Фото Boredpanda
Чоловік оригінально використав маску.
Використав маску для міцнішого сну / Фото Boredpanda
Ну дуже незвичний пасажир у літаку.
Мавпочки теж подорожують / Фото Boredpanda
Білизна замість маски – ну дуже оригінально.
Чоловік придумав оригінальну маску / Фото Boredpanda
Політ у цього чоловіка точно був дуже релаксовий.
Чоловік відпочивав як міг / Фото Boredpanda