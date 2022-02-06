Досі не знаєте, як провести вихідні з другою половинкою? Пропонуємо вам чудове поєднання теплого ліжка, попкорну та добірки з 5 романтичних комедій, які можна переглянути на Netflix.

Цікаво Корейська принцеса Діснею: дівчина створила вражаючий мюзикл

5 романтичних комедій, які зроблять ваші вихідні

"Підстава"



"Підстава", 2018 / Кадр з фільму

"Підстава" – це класична комедія режисера Клера Скенлона, де актори Зоі Дойч і Глен Пауелл грають двох втомлених асистентів, які завзято намагаються "зв'язати" серця своїх вимогливих босів. Проте романтичні відносини з'являються не лише у житті дратівливих керівників, які вмить забувають про свої примхи, але й між помічниками. Весь цей вир подій вміло доповнюють декорації та дотепні жарти.

"Завжди будь моїм "мабуть"



"Завжди будь моїм "мабуть"​, 2019 / Кадр з фільму

Ця романтична комедія розповідає про знамениту шеф-кухарку та її друга дитинства. Головна героїня Алі Вонг повертається до свого рідного Сан-Франциско, адже хоче відкрити там новий ресторан, але всі її плани відходять на другий план, коли вона зустрічає Рендалла Парка, з яким втратила зв'язок багато років тому після нещасливої ​​зустрічі на одну ніч. Коли у пари ніби налагоджуються стосунки, у їхньому життя з'являється бойфренд головної героїні – Кіану Рівз, який грає претензійну версію самого себе.

"Хтось класний"



"Хтось класний", 2019 / Кадр з фільму

Навіть у трагічну історію режисер Дженн Робінсон зумів вкласти доречний та цікавий гумор. У стрічці йдеться про закоханих Дженні і Нейта, які розлучилися після 9 років стосунків. Партнери болюче та кумедно водночас намагаються пережити втрату. Дженні планує провести веселу ніч з друзями, але таємно сподівається на примирення.

"Нехай сніжить"



"Нехай сніжить", 2019 / Кадр з фільму

Стрічка Люка Снелліна "Нехай сніжить" – це цікава, захоплива та драматична історія життя групи підлітків. Актори вміло демонструють свою непостійність: закохуються, а тоді воліють залишатись наодинці, сваряться, катаються на санях, відвідують незручні сімейні обіди, відновлюють зруйновані дружні взаємини і тусуються посеред снігової бурі.

До теми Іспанські вихідні: 5 емоційних книг, які зроблять життя яскравішим

"Половина всього"



"Половина всього", 2020 / Кадр з фільму

Фільм "Половина всього" – це вміла екранізація п'єси Едмона Ростана "Сірано де Бержерак", яку режисерка Аліс Ву інтерпретувала у цікаву історію про дорослішання. Відмінниця-старшокласниця Еллі починає дружити зі спортсменом Полом, який платить їй за те, щоб вона писала листи його дівчині Астер від його ж імені. Згодом дівчина розуміє, що теж має почуття до Астер і не хоче надалі її обманювати. У цьому вирі подій ви зможете у цікавий спосіб дізнатись про важливі теми раси, сексуальності, релігії і гірко-солодкої природи нерозділеного кохання.