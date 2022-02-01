Так, у той час, як всесвітньо відома студія займається проєктами про Латинську Америку (мультфільми "Енканто" та "Коко"), 22-річна Джулія Р’ю написала власний мюзикл, присвячений корейській культурі. За основу студентка Гарвардського університету взяла корейську народну казку.

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Джулія – кореянка у третьому поколінні, яка живе в США. Вона звернула увагу на те, що великі мультиплікаційні студії не надто звертають увагу на східну культуру – зокрема, на корейську. У рамках своєї дипломної роботи дівчина написала цілий мюзикл, який отримав назву "Шімчхон: народна казка".

Що відомо про Р’ю 22-річна дівчина захоплюється театральним мистецтвом, танцями, медіа та музикою. Свої зацікавлення вона втілила у дипломному проєкті, який вразив соцмережі – відео, яке виклала Р’ю у тіктоці, зібрало майже мільйон переглядів. Над своєю роботою дівчина працювала півтора року.

На своїй сторінці в тікток талановита мисткиня показала фрагмент пісні, яка дуже схожа за стилістикою на композиції діснеївських принцес. Джулія навіть наклала на себе ефект мультфільму – так глядачі можуть приблизно уявити, як би виглядала героїня мультика про корейську принцесу. Пісня отримала назву "Dive".

Я давно мріяла писати для Disney і бути сценаристкою музичного театру,

– розповіла дівчина.

Проєкт міг би не з'явитися на світ

Джулія зізналася, що від початку хотіла зробити свою дипломну роботу іншою. Проте одна подія змусила дівчину переглянути свої плани.

У 2019 році від пандемії COVID-19 помер дідусь Р'ю, який жив у Кореї. Через це до США переїхала бабуся Джулії, яка почала спілкуватися з онукою корейською та розповідати народні казки та повір'я. Дівчина зрозуміла, що дуже віддалилася від своєї рідної культури, тому вирішила змінити проєкт своєї дипломної – присвятити його корейській культурі.

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Вивчаючи корейські казки, Джулія знайшла "Шімчхон", або ж казку "Дочка сліпого".

Це – історія про дівчину, яка вирушила в пригоду, але також шукає свою домівку,

– зазначила вона.

Р'ю написала майже 10 повних чернеток мюзиклу за допомогою своєї керівниці Жанін Тесорі, композиторки та номінантки на премію Тоні. Перед тим, як обрати остаточну версію, Джулія створила 23 демоверсії, 80 сторінок сценарію та 16 повних пісень.

Дівчина підкреслила, що цінує намагання Disney показати різні культури та їх традиції. При цьому Р'ю тішиться, що її робота зможе зробити поштовх до розкриття східної історії та культури.

На основі мюзиклу може бути мультфільм

Можливо, скоро ми зможемо побачити мультфільм про Корею – роботою Р'ю зацікавилися продюсери.

Наразі я веду переговори з кількома різними людьми, щоб спробувати побачити, як може виглядати майбутнє проєкту,

– розповіла Джулія.

Дівчина додала, що на її виступи зреагувала велика частка корейсько-американської спільноти, що може вплинути на майбутнє проєкту. За словами Р'ю, після закінчення навчання в травні вона збирається переїхати до Нью-Йорка та стати сценаристкою музичного театру.