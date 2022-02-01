Так, в то время как всемирно известная студия занимается проектами о Латинской Америке (мультфильмы "Энканто" и "Коко"), 22-летняя Джулия Рью написала собственный мюзикл, посвященный корейской культуре. В основу студентка Гарвардского университета взяла корейскую народную сказку.

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Джулия – кореянка в третьем поколении, живущая в США. Она обратила внимание на то, что большие мультипликационные студии не слишком обращают внимание на восточную культуру – в частности, на корейскую. В рамках своей дипломной работы девушка написала целый мюзикл, получивший название "Шимчхон: народная сказка".

Что известно о Рью

22-летняя девушка увлекается театральным искусством, танцами, медиа и музыкой. Свои интересы она воплотила в поразившем соцсети дипломном проекте – видео, которое выложила Рью в тиктоке, собрало почти миллион просмотров. Над своей работой девушка трудилась полтора года.

На своей странице в тикток талантливая художница показала фрагмент песни, которая очень похожа по стилистике на композиции диснеевских принцесс. Джулия даже наложила на себя эффект мультфильма – так зрители могут примерно представить, как бы выглядела героиня мультика о корейской принцессе. Песня получила название "Dive".

Я давно мечтала писать для Disney и быть сценаристкой музыкального театра,

– рассказала девушка.

Проект мог бы не появиться на свет

Джулия призналась, что изначально хотела сделать свою дипломную работу другой. Однако одно событие заставило девушку посмотреть свои планы.

В 2019 году от пандемии COVID-19 скончался дедушка Рью, живший в Корее. Поэтому в США переехала бабушка Джулии, которая начала общаться с корейской внучкой и рассказывать народные сказки и поверья. Девушка поняла, что очень отдалилась от родной культуры, поэтому решила изменить проект своей дипломной работы – посвятить его корейской культуре.

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Изучая корейские сказки, Джулия нашла "Шимчхон", или же сказку "Дочь слепого".

Это – история о девушке, которая отправилась в приключение, но также ищет свой дом,

– отметила она.

Рью написала почти 10 полных черновиков мюзикла с помощью своей руководительницы Жанин Тесори, композитора и номинантки на премию Тони. Перед тем как выбрать окончательную версию, Джулия создала 23 демоверсии, 80 страниц сценария и 16 полных песен.

Девушка подчеркнула, что ценит попытки Disney показать разные культуры и их традиции. При этом Рью радуется, что ее работа сможет быть толчок к раскрытию восточной истории и культуры.

На основе мюзикла может быть мультфильм

Возможно, скоро мы сможем увидеть мультфильм о Корее – работой Рью заинтересовались продюсеры.

Сейчас я веду переговоры с несколькими разными людьми, чтобы попытаться увидеть, как может выглядеть будущее проекта,

– рассказала Джулия.

Девушка добавила, что на ее выступления среагировала большая часть корейско-американского сообщества, что может повлиять на будущее проекта. По словам Рью, после окончания учебы в мае она собирается переехать в Нью-Йорк и стать сценаристкой музыкального театра.