Верхняя отметка, которая позволит каждому чувствовать себя счастливым, составляет 75 тысяч долларов в год. Но увеличение этой суммы продолжает влиять на улучшение благосостояния.

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Как стать счастливым

Автором нового исследования стал доктор философии из Пенсильванского университета Мэтью Киллингсворт. Он изучил, как увеличение дохода повлияет на ежедневное счастье человека, чего раньше никто не делал.

Масштабный проект реализовали с помощью приложения Track Your Happiness ("Проследи свое счастье"), которое ежедневно заполняли более 33 тысяч американцев, имеющих работу. Программа просит в течение дня вносить данные об уровне счастья и дохода. В частности, новым был вопрос о мгновенном состоянии счастья, которое можно было оценить от "очень хорошо" до "очень плохо". Этот метод исследования позволил вывести средние показатели обыденного ощущения.



Сколько нужно денег для счастья / Фото Unsplash

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Автор в своем исследовании опроверг мнение ученых, также проводивших исследования на эту тему. Ранее считалось, что верхний предел счастья – 75 тысяч, а с ростом этой суммы люди не становились счастливее. Однако Киллингсворт считает иначе. Он утверждает, что удовольствие пропорционально растет с увеличением бюджета.

Новое исследование также дает понимание, что именно делает людей более счастливыми. Сами по себе деньги не обязательно доставляют владельцу радость. Их связь со счастьем можно объяснить чувством контроля над своей жизнью, которая зависит от ресурсов.

Важность денег как таковых практически не имеет отношения к ощущению счастья, просто люди с низким доходом чувствуют себя более счастливыми, когда думают, что деньги не имеют особого значения. А состоятельные люди, напротив, испытывают счастье, если полагают, что деньги – это все,

– объясняет Киллингсворт.

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