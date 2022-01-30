Предлагаем вашему вниманию несколько советов, чтобы чувствовать себя комфортно наедине. Бесспорно, они не изменят вашу жизнь за сутки, однако помогут сдвинуться с мертвой точки.

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Не сравнивайте себя с другими

Мы никогда не знаем, действительно ли счастлив человек, который имеет множество друзей и финансовое благополучие. Поэтому не обращайте внимания на то, как живут и развиваются другие. Сравнивайте себя только с собой.

Передохните от соцсетей

Социальные сети – это больше о ярком впечатлении, а не о реальном положении дел. Нередко просмотр ленты, наполненной "успешными" людьми, не мотивирует, а удручает. Попытайтесь отказаться от соцсетей на 48 часов, а в дальнейшем используйте их до 10–15 минут в день.

Старайтесь отвлекаться

Найдите удобное место, лягте, закройте глаза и дайте полную свободу своему разуму.

Пригласите себя на свидание

Это может показаться странным, но такой опыт действительно наполняет и дарит чувство счастья. Свидание с собой – прекрасный способ узнать больше о себе и хорошо провести время для себя. Попробуйте и убедитесь.

Практикуйте волонтерство

Посвятите свое время служению другим. Вы можете стать волонтером лично или помочь удаленно из дома. В любом случае, помогая другим, вы почувствуете себя лучше. Кроме того, это может помочь вам почувствовать связь с другими, проводя некоторое время в одиночестве.

Будьте благодарны

Посвятите некоторое время размышлениям о том, за что вы благодарны. Составьте список вещей в вашей жизни, которые вы цените. В следующий раз, когда вы останетесь в одиночестве и будете чувствовать себя подавленным, достаньте этот список, чтобы напомнить себе обо всем, что у вас есть.

Будьте снисходительны к себе

Самокритика – это прекрасно. Однако не будьте к себе слишком строги. Все люди совершают ошибки, поэтому не упрекайте себя за них. Помните о многих хороших качествах, которые у вас есть.

Займитесь творчеством

Подумайте о том, что вы всегда мечтали сделать, но откладывали. На этом этапе неважны умения, важна попытка. Начните что-нибудь необычное для себя – это может быть рисование, игра на новом инструменте или танцы. Положите начало собственному "проекту" и дайте волю фантазии.

Развивайте отношения

Несомненно, каждому сознательному человеку хочется достичь полной гармонии с самим собой. Но поддерживать социальные связи очень важно. Самый простой шаг – позвонить близкому человеку или договориться о встрече.

Научитесь прощать

Простите того, кто причинил вам боль. Это поможет вам отпустить прошлое и чувствовать себя лучше. Так, вы можете написать письмо и не отправить его – это действительно работает.

Позаботьтесь о своем здоровье

Беспокойтесь о своем физическом здоровье, ведь оно неразрывно связано с психическим. Сбалансированная диета, регулярные физические упражнения и полноценный сон – все это поможет чувствовать себя счастливым наедине. Кроме того, обязательно проходите ежегодный чекап организма и при необходимости обращайтесь к специалистам.

Стройте планы на будущее

Подумайте, где и кем вы хотите быть через десять лет. Речь как о личной жизни, так и о профессиональной реализации. Определите конкретные цели и следите за прогрессом.

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