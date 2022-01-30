Пропонуємо до вашої уваги декілька порад, аби почуватися комфортно наодинці. Безперечно, вони не змінять ваше життя за добу, однак допоможуть зрушити з мертвої точки.
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Не порівнюйте себе з іншими
Ми ніколи не знаємо, чи насправді щаслива людина, яка має безліч друзів та фінансовий добробут. Тому не зважайте на те, як живуть та розвиваються інші. Порівнюйте себе лише з собою.
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Зробіть перерву від соцмереж
Соціальні мережі – це більше про яскраве враження, а не реальний стан справ. Нерідко перегляд стрічки, наповненої "успішними" людьми, не мотивують, а пригнічують. Спробуйте відмовитися від соцмереж на 48 годин, а надалі використовуйте їх до 10–15 хвилин на день.
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Старайтеся відволікатися
Знайдіть зручне місце, ляжте, закрийте очі та дайте повну свободу своєму розуму.
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Запросіть себе на побачення
Це може здатися дивним, але такий досвід справді наповнює та дарує почуття щастя. Побачення з собою – чудовий спосіб дізнатися більше про себе та гарно провести час для себе. Спробуйте та переконайтеся.
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Практикуйте волонтерство
Присвятіть свій час служінню іншим. Ви можете стати волонтером особисто або допомогти віддалено з дому. У будь-якому випадку, допомагаючи іншим, ви відчуєте себе краще. Крім того, це може допомогти вам відчути зв'язок з іншими, водночас проводячи деякий час на самоті.
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Будьте вдячні
Присвятіть деякий час роздумам про те, за що ви вдячні. Складіть список речей у вашому житті, які ви цінуєте. Наступного разу, коли ви залишитеся на самоті та почуватиметеся пригніченим, дістаньте цей список, щоб нагадати собі про все, що у вас є.
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Будьте поблажливі до себе
Самокритика – це прекрасно. Однак не будьте до себе надто суворі. Усі люди роблять помилки, тож не докоряйте себе за них. Пам'ятайте про багато хороших якостей, які ви маєте.
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Займіться творчістю
Подумайте про те, що ви завжди мріяли зробити, але все ж відкладали. На цьому етапі неважливі вміння, важлива спроба. Розпочніть щось незвичайне для себе – це може бути малювання, гра на новому інструменті або танці. Започаткуйте власний "проєкт" та дайте волю фантазії.
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Розвивайте стосунки
Безсумнівно, кожній свідомій людині хочеться досягти повної гармонії з самим собою. Але підтримувати соціальні зв'язки вкрай важливо. Найпростіший крок – зателефонувати близькій людині або домовитися про зустріч.
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Навчіться прощати
Пробачте того, хто завдав вам болю. Це допоможе вам відпустити минуле та почуватися краще. Так, ви можете написати листа й не відправити його – це дійсно працює.
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Подбайте про своє здоров'я
Турбуйтеся про своє фізичне здоров'я, адже воно нерозривно пов'язане з психічним. Збалансована дієта, регулярні фізичні вправи та повноцінний сон – усе це допоможе почуватися щасливим наодинці. Крім того, обов'язково проходьте щорічний чекап організму та за потреби звертайтеся до фахівців
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Будуйте плани на майбутнє
Подумайте, де і ким ви хочете бути через 10 років. Мовиться як про особисте життя, так і про професійну реалізацію. Визначте конкретні цілі та відстежуйте прогрес.