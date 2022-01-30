Пропонуємо до вашої уваги декілька порад, аби почуватися комфортно наодинці. Безперечно, вони не змінять ваше життя за добу, однак допоможуть зрушити з мертвої точки.

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Не порівнюйте себе з іншими

Ми ніколи не знаємо, чи насправді щаслива людина, яка має безліч друзів та фінансовий добробут. Тому не зважайте на те, як живуть та розвиваються інші. Порівнюйте себе лише з собою.

Зробіть перерву від соцмереж

Соціальні мережі – це більше про яскраве враження, а не реальний стан справ. Нерідко перегляд стрічки, наповненої "успішними" людьми, не мотивують, а пригнічують. Спробуйте відмовитися від соцмереж на 48 годин, а надалі використовуйте їх до 10–15 хвилин на день.

Старайтеся відволікатися

Знайдіть зручне місце, ляжте, закрийте очі та дайте повну свободу своєму розуму.

Запросіть себе на побачення

Це може здатися дивним, але такий досвід справді наповнює та дарує почуття щастя. Побачення з собою – чудовий спосіб дізнатися більше про себе та гарно провести час для себе. Спробуйте та переконайтеся.

Практикуйте волонтерство

Присвятіть свій час служінню іншим. Ви можете стати волонтером особисто або допомогти віддалено з дому. У будь-якому випадку, допомагаючи іншим, ви відчуєте себе краще. Крім того, це може допомогти вам відчути зв'язок з іншими, водночас проводячи деякий час на самоті.

Будьте вдячні

Присвятіть деякий час роздумам про те, за що ви вдячні. Складіть список речей у вашому житті, які ви цінуєте. Наступного разу, коли ви залишитеся на самоті та почуватиметеся пригніченим, дістаньте цей список, щоб нагадати собі про все, що у вас є.

Будьте поблажливі до себе

Самокритика – це прекрасно. Однак не будьте до себе надто суворі. Усі люди роблять помилки, тож не докоряйте себе за них. Пам'ятайте про багато хороших якостей, які ви маєте.

Займіться творчістю

Подумайте про те, що ви завжди мріяли зробити, але все ж відкладали. На цьому етапі неважливі вміння, важлива спроба. Розпочніть щось незвичайне для себе – це може бути малювання, гра на новому інструменті або танці. Започаткуйте власний "проєкт" та дайте волю фантазії.

Розвивайте стосунки

Безсумнівно, кожній свідомій людині хочеться досягти повної гармонії з самим собою. Але підтримувати соціальні зв'язки вкрай важливо. Найпростіший крок – зателефонувати близькій людині або домовитися про зустріч.

Навчіться прощати

Пробачте того, хто завдав вам болю. Це допоможе вам відпустити минуле та почуватися краще. Так, ви можете написати листа й не відправити його – це дійсно працює.

Подбайте про своє здоров'я

Турбуйтеся про своє фізичне здоров'я, адже воно нерозривно пов'язане з психічним. Збалансована дієта, регулярні фізичні вправи та повноцінний сон – усе це допоможе почуватися щасливим наодинці. Крім того, обов'язково проходьте щорічний чекап організму та за потреби звертайтеся до фахівців

Будуйте плани на майбутнє

Подумайте, де і ким ви хочете бути через 10 років. Мовиться як про особисте життя, так і про професійну реалізацію. Визначте конкретні цілі та відстежуйте прогрес.

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