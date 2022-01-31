Верхня позначка, яка дасть можливість кожному почуватись щасливим, становить 75 тисяч доларів на рік. Але збільшення цієї суми продовжує впливати на покращення добробуту.

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Як стати щасливим

Автором нового дослідження став доктор філософії з Пенсільванського університету Метью Кіллінгсворт. Він вивчив, як збільшення доходу вплине на щоденне щастя людини, чого раніше не робив ніхто.

Масштабний проєкт реалізували за допомогою додатку Track Your Happiness ("Простеж своє щастя"), який щодня заповнювали понад 33 тисячі американців, які мають роботу. Програма просить протягом дня вносити дані про рівень щастя та доходу. Зокрема новим було запитання про миттєвий стан щастя, який можна було оцінити від "дуже добре" до "дуже погано". Цей метод дослідження дозволив вивести середні показники повсякденного відчуття.



Скільки потрібно грошей для щастя / Фото Unsplash

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Автор у своєму дослідженні спростував думку вчених, які також проводили дослідження на цю тему. Раніше вважалось, що верхня межа щастя – 75 тисяч, а зі зростанням цієї суми люди не ставали щасливішими. Проте Кіллінгсворт вважає інакше. Він стверджує, що задоволення пропорційно зростає зі збільшенням бюджету.

Нове дослідження також дає розуміння про те, що саме робить людей щасливішими. Самі по собі гроші не обов'язково приносять власнику радість. Їхній зв'язок зі щастям можна пояснити почуттям контролю над своїм життям, яке залежить від ресурсів.

Важливість грошей як таких практично не має відношення до відчуття щастя, просто люди з низьким доходом почуваються щасливішими, коли думають, що гроші не мають особливого значення. А заможні люди, навпаки, відчувають щастя, якщо вважають, що гроші – це все,

– пояснює Кіллінгсворт.

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До того ж коли людина починає ототожнювати гроші з успіхом, вона зазвичай втрачає задоволення від життя.