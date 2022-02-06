

До сих пор не знаете, как провести выходные со второй половинкой? Предлагаем вам отличное сочетание теплой кровати, попкорна и подборки из 5 романтических комедий, которые можно посмотреть на Netflix.

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5 романтических комедий, которые сделают ваши выходные

"Подстава"



"Подстава", 2018 / Кадр из фильма

"Подстава" – это классическая комедия режиссера Клера Скенлона, где актеры Зои Дойч и Глен Пауэлл играют двух уставших ассистентов, упорно пытающихся "связать" сердца своих требовательных боссов. Однако романтические отношения появляются не только в жизни раздражительных руководителей, которые в мгновение ока забывают о своих прихотях, но и между помощниками. Весь этот водоворот событий умело дополняют декорации и остроумные шутки.

"Ты – мое сомнение"



"Ты – мое сомнение", 2019 / Кадр из фильма

Эта романтическая комедия рассказывает о знаменитом шеф-кухаре и ее друга детства. Главная героиня Али Вонг возвращается в свой родной Сан-Франциско, ведь хочет открыть там новый ресторан, но все ее планы отходят на второй план, когда она встречает Рэндалла Парка, с которым потеряла связь много лет назад после несчастной встречи на одну ночь. Когда у пары вроде бы налаживаются отношения, в их жизни появляется бойфренд главной героини – Киану Ривз, играющий претенциозную версию самого себя.

"Кто-то классный"



"Кто-то классный", 2019 / Кадр из фильма

Даже в трагическую историю режиссер Дженн Робинсон сумел вложить уместный и интересный юмор. В ленте говорится о влюбленных Дженни и Нейте, развевшихся после 9 лет отношений. Партнеры болезненно и смешно одновременно пытаются пережить потерю. Дженни планирует провести веселую ночь с друзьями, но тайно надеется на примирение.

"Пусть идет снег"



"Пусть идет снег", 2019 / Кадр из фильма

Лента Люка Снеллина "Пусть идет снег" – это интересная, увлекательная и драматическая история жизни группы подростков. Актеры умело демонстрируют свое непостоянство: влюбляются, а затем предпочитают оставаться наедине, ссорятся, катаются на санях, посещают неудобные семейные обеды, восстанавливают разрушенные дружеские отношения и тусуются посреди снежной бури.

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"Половина всего"



"Половина всего", 2020 / Кадр из фильма