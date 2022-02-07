Путешествия – это всегда интересный и новый опыт, который стремится получить каждый. Однако открывать себе новые континенты и страны может быть и очень весело. По крайней мере, так случилось с пассажирами, которые создали эту интересную фотоподборку из самолетов.

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Забавная фотоподборка из самолета

Пассажири решили не терять время зря и нарастить ресницы прямо в воздухе.



Девушки оригинально провели время / Фото Boredpanda

Длительные перелеты заставляют искать комфортные позиции, чтобы расслабиться.



Расслабиться было тяжело / Фото Boredpanda

А почему бы не посушить свое белье прямо в самолете?



Оригинально высушили белье / Фото Boredpanda

Защиту против Covid-19 никто не отменял, поэтому мужчина решил оригинально оградить себя от мира.



Оригинально защитил себя / Фото Boredpanda

Эта девушка также позаботилась о безопасности и защитилась от вирусов.



Еще один оригинальный способ защитить себя / Фото Boredpanda

Местный салон красоты в самолете открыли и эти красавицы, решившие во время перелета немного сменить маникюр.



Устроили салон красоты прямо в самолете / Фото Boredpanda

Кажется, женщине непросто было расслабиться во время перелета.



Перелет затруднительно назвать спокойным / Фото Boredpanda

Йога прямо в воздухе



А почему бы не заняться спортом / Фото Boredpanda

Эти пассажиры очень любят поесть в самолете.



Порции очень большие / Фото Boredpanda

Сюрпризы в самолете никто не отменял, даже если не совсем приятные.



Неприятный сюрприз от пассажира позади / Фото Boredpanda

Мужчина оригинально использовал маску.



Использовал маску для более крепкого сна / Фото Boredpanda

Ну очень необычный пассажир в самолете.



Обезьянки тоже путешествуют / Фото Boredpanda

Белье вместо маски – ну очень оригинально.



Мужчина придумал оригинальную маску / Фото Boredpanda

Полет у этого человека точно был очень релаксовый.