Путешествия – это всегда интересный и новый опыт, который стремится получить каждый. Однако открывать себе новые континенты и страны может быть и очень весело. По крайней мере, так случилось с пассажирами, которые создали эту интересную фотоподборку из самолетов.
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Забавная фотоподборка из самолета
Пассажири решили не терять время зря и нарастить ресницы прямо в воздухе.
Девушки оригинально провели время / Фото Boredpanda
Длительные перелеты заставляют искать комфортные позиции, чтобы расслабиться.
Расслабиться было тяжело / Фото Boredpanda
А почему бы не посушить свое белье прямо в самолете?
Оригинально высушили белье / Фото Boredpanda
Защиту против Covid-19 никто не отменял, поэтому мужчина решил оригинально оградить себя от мира.
Оригинально защитил себя / Фото Boredpanda
Эта девушка также позаботилась о безопасности и защитилась от вирусов.
Еще один оригинальный способ защитить себя / Фото Boredpanda
Местный салон красоты в самолете открыли и эти красавицы, решившие во время перелета немного сменить маникюр.
Устроили салон красоты прямо в самолете / Фото Boredpanda
Кажется, женщине непросто было расслабиться во время перелета.
Перелет затруднительно назвать спокойным / Фото Boredpanda
Йога прямо в воздухе
А почему бы не заняться спортом / Фото Boredpanda
Эти пассажиры очень любят поесть в самолете.
Порции очень большие / Фото Boredpanda
Сюрпризы в самолете никто не отменял, даже если не совсем приятные.
Неприятный сюрприз от пассажира позади / Фото Boredpanda
Мужчина оригинально использовал маску.
Использовал маску для более крепкого сна / Фото Boredpanda
Ну очень необычный пассажир в самолете.
Обезьянки тоже путешествуют / Фото Boredpanda
Белье вместо маски – ну очень оригинально.
Мужчина придумал оригинальную маску / Фото Boredpanda
Полет у этого человека точно был очень релаксовый.
Мужчина отдыхал как мог / Фото Boredpanda