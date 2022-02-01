Весілля взимку: як організувати ідеальне свято

Якщо ви плануєте важливу подію взимку, обов'язково дізнайтесь, як зігріти свято та гостей доречними деталями.

Навіть звичайні предмети декору можуть додати тепла у найморозніші дні. У нашому матеріалі розповідаємо, як правильно організувати зимове весілля та на що варто звернути увагу.

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Як організувати ідеальне весілля взимку

Виберіть відповідне місце

Взимку під час вибору локації варто подбати не лише про дизайн, але й комфорт гостей. Якщо формат свята вимагає більш розслабленого місця, зверніть уваги на затишний лижний будиночок, який чудово підійде для весілля в горах, або ж ботанічний сад, укомплектований необхідною технікою.

Додайте вогників



Більше вогників / Фото Brides

Зимові свята особливо атмосферні, адже до них пасує чимало тематичного декору, який зможе візуально утеплити локацію. Казкові мерехтливі вогники можна обрати під колір вашого весілля та повісити на стелі, прикрасити столи чи вікна.

Утепліться

Особливо про комфортний верхній одяг варто подбати нареченим. Підберіть до весільного вбрання тематичну теплу накидку з екохутра. Звісно, ви можете її зняти для кількох кадрів, але провести всю церемонію без верхнього одягу взимку – буде справжнім випробуванням.

Експериментуйте з висушеними квітами



Додайте сухоцвіти / Фото Brides

Відтворити квіткову атмосферу взимку можна з використанням сухоцвітів. З них легко створити чудову фотозону, неймовірні інсталяції чи прикрасити столи. До того ж ви можете використати висушені квіти для створення бутоньєрок.

Поєднайте сучасність та естетику минулого

Візуально зігріти гостей можна вогниками у вигляді свічок на святкових столах. Поєднайте їх зі сучасними декораціями та квітами, і ви будете вражені ніжним та стильним тандемом.

Приглушена палітра

Для особливого настрою не потрібно чекати свята. Кличте друзів на келих ігристого та створюйте собі святковий настрій навіть у будні з SHABO, а замовити найкращі вина онлайн можна тут



Не бійтесь пастельних кольорів / Фото Brides

Хоча зимові холоди часто асоціюються з вартісним оксамитом яскравих кольорів, не поспішайте відмовлятись від пастельної колірної палітри. Серія ніжних сірих суконь для подружок нареченої на засніженому тлі буде виглядати казково.

Не забудьте про гарячий шоколад

Зимове весілля – ідеальна пора для традиційних напоїв, які зігрівають: какао та гарячий шоколад. Додайте смаколики, наприклад, зефір, м'ятні палички, корицю та збиті вершки, і коктейль тепла готовий.

Церемонія в приміщенні



Церемонія в приміщенні / Фото Brides

Хочете організувати найкращу церемонію зі зворушливими промовами взимку? Перенесіть її у приміщення та підготуйте особливі декорації: відтворіть зиму за допомогою білих квітів, додайте тепла свічками та збалансуйте доречною зеленню. Якщо ви хочете прикрасити все шифоном, обирайте світлу палітру слонової кістки.

Створіть зимову атмосферу

Хочете вміло поєднати комфорт і красу зимового свята? Обирайте локацію з великими панорамними вікнами. А мерехтливі вогники та скляні кульки стануть найкращими друзями.

Зробіть акцент на комині



Акцент на комині / Фото Brides

Зігріти своє зимове свято можна атмосферними деталями. Вам згодиться навіть декоративний комин. Додайте щедрі квіткової композиції та насолоджуйтесь особливою атмосферою.

Пледи для гостей

Гріти гостей вашого святкування можна не лише шоколадом та декором, але й теплими пледами. Цей реквізит точно не буде зайвим на вашому святкуванні, особливо, якщо ви плануєте церемонію на вулиці.

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Додайте оксамиту

Оксамит ризикує стати головним гостем вашого святкування. Ця розкішна тканина вміло окрасить сукні подруг нареченої, столи та бутоньєрки.