Даже обычные предметы декора могут добавить тепла в самые морозные дни. В нашем материале рассказываем, как правильно организовать зимнюю свадьбу и на что следует обратить внимание.

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Как организовать идеальную свадьбу зимой

Выберите подходящее место

Зимой при выборе локации стоит позаботиться не только о дизайне, но и комфорте гостей. Если формат праздника требует более расслабленного места, обратите внимание на уютный лыжный домик, который отлично подойдет для свадьбы в горах, или ботанический сад, укомплектованный необходимой техникой.

Добавьте огоньков



Больше огоньков / Фото Brides

Зимние праздники особенно атмосферные, ведь им подходит немало тематического декора, который сможет визуально утеплить локацию. Сказочные мерцающие огоньки можно выбрать под цвет вашей свадьбы и повесить на потолке, украсить столы или окна.

Утеплитесь

Особенно о комфортной верхней одежде следует позаботиться невестам. Подберите к свадебному наряду тематическую теплую накидку из экомеха. Конечно, вы можете снять ее для нескольких кадров, но провести всю церемонию без верхней одежды зимой – будет настоящим испытанием.

Экспериментируйте с высушенными цветами



Добавить сухоцветы / Фото Brides

Воспроизвести цветочную атмосферу зимой можно с использованием сухоцветов. Из них легко создать чудесную фотозону, невероятные инсталляции или украсить столы. К тому же вы можете использовать высушенные цветы для создания бутоньерок.

Совместите современность и эстетику прошлого

Зрительно согреть гостей можно огоньками в виде свечей на праздничных столах. Совместите их с современными декорациями и цветами, и вы будете удивлены нежным и стильным тандемом.

Для особого настроения не нужно ожидать праздника. Зовите друзей на бокал игристого и создавайте себе праздничное настроение даже в будни из SHABO, а заказать лучшие вина онлайн можно здесь

Приглушенная палитра



Не бойтесь пастельных цветов / Фото Brides

Хотя зимние холода часто ассоциируются со стоящим бархатом ярких цветов , не спешите отказываться от пастельной цветовой палитры. Серия нежных серых платьев для подружек невесты на заснеженном фоне будет выглядеть сказочно.

Не забудьте о горячем шоколаде

Зимняя свадьба – идеальная пора для традиционных согревающих напитков: какао и горячий шоколад. Добавьте вкусности, например, зефир, мятные палочки, корицу и взбитые сливки, и коктейль тепла готов.

Церемония в помещении



Церемония в помещении / Фото Brides

Хотите организовать лучшую церемонию с трогательными речами зимой? Перенесите ее в помещение и подготовьте особые украшения: воссоздите зиму с помощью белых цветов, добавьте тепла свечами и сбалансируйте уместной зеленью. Если вы хотите украсить все шифоном, выбирайте светлую палитру слоновой кости.

Создайте зимнюю атмосферу

Хотите умело сочетать комфорт и красоту зимнего праздника? Выбирайте локацию с большими панорамными окнами. А мерцающие огоньки и стеклянные шарики станут лучшими друзьями.

Сделайте акцент на дымоходе



Акцент на дымоходе / Фото Brides

Согреть свой зимний праздник можно атмосферными деталями. Вам пригодится даже декоративный дымоход. Добавьте щедрые цветочные композиции и наслаждайтесь особой атмосферой.

Пледы для гостей

Греть гостей вашего празднования можно не только шоколадом и декором, но и теплыми пледами. Этот реквизит точно не будет лишним на вашем праздновании, особенно если вы планируете церемонию на улице.

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Добавьте бархата