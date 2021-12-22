Весільна сукня за 3 долари: дівчина вразила мережу своїм образом
Джерело:Yahoo lifestyle
Зазвичай наречені витрачають чимало часу та коштів на створення весільного образу. Проте одна дівчина з мережі вирішила зламати цю систему.
Рейчел Конні поділилась в інтернеті відео та світлинами з весілля і вразила користувачів інформацією, що придбала весільну сукню всього за 3 долари. Вона виглядала неймовірно.
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Весільна сукня за 3 долари
Наречена з Флориди у своєму тіктоці опублікувала серію фото з весілля. На них дівчина виглядає просто неймовірно. Особливо гарною була весільна сукня, яка коштувала всього 3 долари. Рейчел випадково знайшла це вбрання у одному з магазинів всього за 2 тижні до весілля.
Придбала сукню за 2 тижні до весілля / Скриншот з відео
Весільна сукня має довжину міді і пошита з шовкової тканини. Вона була оздоблена спадними рукавами, які позаду створювали неймовірне драпірування. Такий романтичний образ вийшов дуже бюджетним, чим наречена була задоволена.
Весільна сукня за 3 долари / Скриншот з відео
На заощаджені гроші Рейчел змогла придбати ще одну сукню для святкової вечірки. Другий образ був більш розслабленим: мінісукня оздоблена оригінальною бахромою і має акцент на лінії плеча завдяки об'ємним рукавам. Головна перевага другої сукні у тому, що її вартість теж дуже низька, наречена заплатила всього 5 доларів.
Неймовірне вбрання / Скриншот з відео
Користувачі оцінили вбрання і були вражені їхньою ціною:
- "Вона нагадує мені неймовірну Меган Маркл".
- "Я купила весільну сукню Джастіна Александера з биркою всього за 60 доларів і дуже рада".
- "Дійсно приголомшливо. Вона наче із журналу".