Вибір країни 2020: стало відомо, яка вітчизняна виноробня перемогла в престижній премії

Аби отримати цю нагороду, компаніям слід пройти аналіз даних за методикою Creative Corner Agency. Агенція премії "Вибір країни" вивчає та досліджує 49 відкритих джерел інформації про українські компанії, а також фінансові показники FinScore і MarketScore. Об’єктивна оцінка за світовими стандартами визнала SHABO "Вибором країни 2020".

Одні з головних показників виноробної компанії – стабільно висока якість послуг та найкращі фінансово-економічні показники у галузі. Визнання споживачами нашого продукту та роботи нашої команди – головна нагорода, акцентують в SHABO.

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Окрім статусу "Вибір країни", свої відзнаки отримали й співробітники компанії.

Працюю в компанії 16 років, починав з автотранспортного цеху. Для мене SHABO – це вже давно родина, у якій вдається постійно самовдосконалюватися як окремому професіоналу і разом реалізовувати спільну ціль щодо створення найкращого вина, яким може пишатися вся Україна,

– розповідає Віталій Задорожний, директор ТОВ "Агрофірма Шабо", власник нагороди "Золоті руки"

Віталій Задорожний, директор ТОВ "Агрофірма Шабо" / Фото SHABO

За номінацією "Вибір Країни" величезна кількість історій успіху. Свої нагороди "Професіонал року" отримали й Ольга Стоянова, провідний фахівець відділу інноваційних виноробних технологій, та Ірина Шустова, начальниця служби матеріально-технічного постачання та логістики.

Ольга Стоянова, провідний фахівець відділу інноваційних виноробних технологій / Фото SHABO

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"Вибір країни 2020" – важлива та радісна відзнака для нашої команди. Для великої команди однодумців, завдяки яким всі наші звершення та перемоги і стали можливими. Тому вдвічі приємніше, коли твоїх колег відзначають нагородами такого рівня. Ми 17 років старанно працювали над тим, аби бренд українського вина визнали у світі. І досягли цієї мети – продукція SHABO здобула понад 600 нагород на найпрестижніших світових винних конкурсах. Наразі "Вибір країни 2020" говорить нам про те, що SHABO визнали і вдома. А це означає, що нам вдалося зруйнувати стереотипи про те, що "українське вино не може конкурувати з імпортним". Наш план на найближче майбутнє – продовжувати формування культури споживання вина в нашій країні", – Юрій Шелехов, в.о. директора ТОВ "ПТК Шабо".

Ірина Шустова, начальниця служби матеріально-технічного постачання та логістики / Фото SHABO

Нагороду "Вибір Країни" отримує тільки одна компанія в кожній номінації. Оцінка агенції премії враховує показники прибутковості, зростання прибутку, фінансову стійкість і місце компанії на ринку. Аналіз містить дані Держкомстату, замовлення вибірки по КВЕД від аналітичних агентств, щоквартальні маркетингові показники тощо.

Створюючи цю премію, ми опиралися на світовий досвід. Ми дослідили роботу 20 рейтингових агентств, 9 методик дослідження ринку, опитали фокус-групу зі 100 компаній, які ставали лідерами ринку. Взяли краще, врахували національну специфіку і створили премію, яка не просто відзначає досягнення, а й допомагає ще більше піднімати планку,

– розповідає Руслан Лірник, генеральний директор ТОВ "Вибір країни"