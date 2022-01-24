Від Єлизавети II до принцеси Шарлотти: найвідоміші портрети представниць королівської родини

Нещодавно колекцію портретів британської королівської родини поповнили світлини герцогині Кембриджської Кетрін.

Вони стали унікальним доповненням історії, яка закарбована у зображеннях всіх членів великої родини. Life 24 діляться добіркою найвідоміших портретів королівських персон.

Цікаво Тренд на якість і як це бути руйнівниками стереотипів вина України, – СЕО SHABO Гіоргі Іукурідзе

Найвідоміші портрети представниць королівської родини

Герцогиня Кетрін

Новим експонатом королівських колекцій є портрет герцогині Кембриджської, який створили з нагоди її 40-річчя. Довірили таке важливе завдання легендарному фотографу Паоло Роверсі. Для знімання герцогиня обрала вбрання від Alexander McQueen, а прикраси позичила з ювелірної колекції британських монархів.



Офіційний портрет герцогині Кетрін / Фото Vogue

Єлизавета II

Портрет Єлизавети II – ще один культовий артефакт з колекції британської королівської родини. Над створенням світлин працював фотограф Сесіл Бітон, який тоді був відомий завдяки зніманням Одрі Хепберн, Мерилін Монро і Вінстона Черчилля. Фотосесія відбувалась у сукні авторства придворного модельєра Нормана Гартнелла, фіолетовій мантії, яку пошили спеціально для цього заходу 12 майстринь, та імператорській короні, створеній ще в 1820 році.



Офіційний портрет королеви Єлизавети II / Фото Vogue

Принцеса Маргарет

Ще над одним відомим портретом молодшої сестри королеви, принцеси Маргарет, працював також Сесіл Бітон. Він був створений з нагоди 19-річчя принцеси та опублікований 8 липня 1949 року. Визначною деталлю у образі Маргарет є браслет Cartier з перлів, який прикрашений літерою М та короною.



Офіційний портрет принцеси Маргарет / Фото Vogue

Принцеса Діана

У королівському арсеналі є чимало світлин принцеси Діани. Їх часто робили як у студії, так і під час публічних виходів. Один з найчарівніших портретів було створено у 1984 році. Там принцеса Діана позує перед фотографом з маленьким принцом Вільямом на руках.



Офіційний портрет принцеси Діани / Фото Vogue

Принцеса Анна

Для особливого настрою не потрібно чекати свята. Кличте друзів на келих ігристого та створюйте собі святковий настрій навіть у будні з SHABO, а замовити найкращі вина онлайн можна тут

У 2020 Кенсінгтонський палац поділився унікальними портретами принцеси Анни з нагоди її 70-річчя. Створив пам'ятні світлини єдиної доньки королеви Єлизавети II фотограф Джон Суоннелл. На них принцеса Анна позує в резиденції Геткомб-парк у графстві Глостершир.



Офіційний портрет принцеси Анни / Фото Vogue

Принцеса Шарлотта

Навіть маленька принцеса Шарлотта вже може похвалитись кількома офіційними портретами. Один з таких був створений тоді, коли доньці принца Вільяма і Кейт Міддлтон було лише кілька місяців. Фотограф у неї теж особливий – сама герцогиня Кембриджська, яка захоплюється зніманнями.



Офіційний портрет принцеси Шарлотти / Фото Vogue