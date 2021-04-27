Вік – це лише цифра: відома акторка у 53 виглядає на 25 – фото

Американській акторці Донні Д'Еріко вже 53 роки, проте вона продовжує вражати фанатів яскравою зовнішністю на своїй сторінці в інстаграмі. Здається, що її вік зупинився на 25 – і далі вона просто не старішала.

Американська акторка та модель італійського походження Донна Д'Еріко зіграла одну із головних ролей у культовому серіалі "Рятівники Малібу" – Донни Марко. І хоч з того часу пройшло вже понад 20 років, жінка виглядає так само приголомшливо, як і у 90-х роках!

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Вона продовжує зніматись у фільмах, виступати на телебаченні та працювати як модель, виглядаючи навіть краще, ніж у часи своєї молодості.

Кожне фото, яке жінка викладає у соцмережі, викликає бурю емоцій у її прихильників, які не помічають на зображенні нічого, окрім прекрасної фігури акторки. Донна ж зізнається, що її образ в соцмережах не зовсім схожий на те, якою її знають рідні:

Я можу позувати для фото і виглядати як спокуслива модель, проте у житті я дуже сором'язлива,

– зізналась в описі під одним фото акторка

Дехто може сказати, що жінка без сумніву зверталась по допомогу до пластичних хірургів, адже виглядати так без стороннього втручання у 53 роки просто неможливо. Донна Д'Еріко й не приховує, що свого часу їй дійсно довелось лягти під ніж, щоб знову почуватись впевнено у бікіні. Вона зізналась, що через народження 2 дітей, вона мала багато зайвої шкіри на животі та плечах, тому наважилась на підтяжку рук, живота та ліпосакцію.

Проте для того, щоб утримати такий прекрасний результат, акторці доводиться щодня працювати над цим:

Я правильно харчуюсь, щодня тренуюсь, тож я дійсно цього заслуговую,

– розповіла Донна