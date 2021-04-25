Австралійська блогерка за 2 роки схудла на 20 кілограмів, але продовжувала їсти піцу і картоплю фрі. Вона розповіла, як їй вдалося поєднати фастфуд і здорове харчування.

Ще в 2019 році Брі Ленехан зрозуміла, що дуже хоче схуднути. Дівчина перепробувала безліч різних дієт, які негативно вплинули на її здоров’я.

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Я ігнорувала природні сигнали тіла, не звертала увагу на голод. В мене почалися проблеми із жіночим здоров’ям. Я навіть боялася ходити на різні заходи, щоб ненароком не з’їсти чогось зайвого. Все через намагання схуднути, – згадує блогерка.

Після важких дієт та голодувань дівчина вирішила повністю змінити своє харчування. Вона повернула у своє життя фастфуд, але зробила його значно кориснішим.

Чипси та начос, які Брі просто обожнювала, замінила на рисові хлібці зі спеціями та попкорн. Блогерка також почала їсти піцу. Але основою для неї став батат, з якого вона також робить картоплю фрі.

"Батат, сир, помідори, базилік, червона цибуля і соуси. Інгредієнти можна змінювати залежно від ваших смаків. Півгодини в духовці – і корисний замінник традиційної піци з ідентичним смаком готовий!" – розповідає Брі.

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Дівчина переконана, що не потрібно себе мучити різними жорсткими дієтами, які можуть завдати серйозний удар по здоров’ю. Значно краще адаптувати своє харчування, щоб худнути і почувати себе просто прекрасно.

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Про схуднення дівчина багато розповідає у своєму інстаграмі. Зараз на Брі Ленехан підписані понад 164 тисяч людей. Вона не боїться демонструвати розтяжки, адже вважає, що багато так званих косметичних "недоліків" тіла, через які переживають жінки – це справді дрібниця. Головне, щоб тіло було здоровим, а ви почували себе щасливо!