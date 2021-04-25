Австралийская блогерша за 2 года похудела на 20 килограммов, но продолжала есть пиццу и картофель фри. Она рассказала, как ей удалось совместить фастфуд и здоровое питание.

Еще в 2019 году Бри Ленехан поняла, что очень хочет похудеть. Девушка перепробовала множество различных диет, которые негативно повлияли на здоровье.

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Я игнорировала природные сигналы тела, не обращала внимание на голод. У меня начались проблемы с женским здоровьем. Я даже боялась ходить на различные мероприятия, чтобы ненароком не съесть чего-то лишнего. Все из-за попыток похудеть, – вспоминает блогера.

После тяжелых диет и голодовок девушка решила полностью изменить свое питание. Она вернула в свою жизнь фастфуд, но сделала его значительно полезнее.

Чипсы и начос, которые Бри просто обожала, заменила на рисовые хлебцы со специями и попкорн. Блогерша также начала есть пиццу. Но основой для нее стал батат, из которого она также делает картофель фри.

"Батат, сыр, помидоры, базилик, красный лук и соусы. Ингредиенты можно менять в зависимости от ваших вкусов. Полчаса в духовке – и полезный заменитель традиционной пиццы с идентичным вкусом готов!" – рассказывает Бри.

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Девушка убеждена, что не нужно себя мучить различными жесткими диетами, которые могут нанести серьезный удар по здоровью. Значительно лучше адаптировать свое питание, чтобы худеть и чувствовать себя просто великолепно.

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О похудении девушка много рассказывает в своем инстаграме. Сейчас на Бри Ленехан подписаны более 164 тысячы человек. Она не боится демонстрировать растяжки, поскольку считает, что много так называемых косметических "недостатков" тела, из-за которых переживают женщины – это действительно мелочь. Главное, чтобы тело было здоровым, а вы чувствовали себя счастливо!