Яким популярним 20 років тому парфумам можна спробувати дати другий шанс цього літа, розповідаємо далі.
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Elizabeth Arden – Green Tea
Аромат випустили ще наприкінці 90-х, але справжній успіх він отримав вже у 2000-х. "Green Tea" свого часу дав старт моді на парфуми з нотою чаю і досі лишається актуальним.
Хоча з першого погляду аромат, здається, пахне просто цитрусами, при подальшому знайомстві композиція виявляється набагато багатшою і глибшою.
Як виглядає парфум: дивіться фото
Lancome – Miracle
Якщо у 2000-х цей аромат був аж надто популярним, то до сьогодні ця втома точно минула. Це чистий аромат радості та щастя – перцевий, пряний, теплий, фруктовий, що не втрачає своєї краси роками.
Що це за парфум: дивіться фото
Juicy Couture – Juicy Couture
У цьому ароматі можна знайти найбільш трендову ноту 2000-х – кавун у симфонії з зеленим яблуком і мандарином. Такий аромат точно додасть літу фарб і буде неповторним доповненням до яскравих образів.
Парфум Juicy Couture: дивіться фото
Chanel – Chance
Це парфум-легенда, який неможливо не любити. Аромат з рожевим перцем, свіжими фруктовими нотами й землистими нотами пачулі в комплекті з водянистим акордом рожевого гіацинту – те, що треба для ностальгійних літніх вечорів.
Як виглядає аромат: дивіться фото
Versace – Versence
Це абсолютно універсальний і в певному сенсі вічний аромат для теплої пори року.
Як впізнати парфум: дивіться фото
Він містить цитруси, кардамон та інжир, що разом утворюють ніжне та одночасно свіже поєднання, яке ідеально розкриватиметься теплими днями.