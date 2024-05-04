Не втратили свою актуальність: парфуми 2000-х, яким варто дати другий шанс цього літа

Парфумерний світ постійно розвивається, представляючи все нові та нові аромати. Однак іноді хочеться чогось добре знайомого та завжди актуального.

Яким популярним 20 років тому парфумам можна спробувати дати другий шанс цього літа, розповідаємо далі.

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Elizabeth Arden – Green Tea

Аромат випустили ще наприкінці 90-х, але справжній успіх він отримав вже у 2000-х. "Green Tea" свого часу дав старт моді на парфуми з нотою чаю і досі лишається актуальним.

Хоча з першого погляду аромат, здається, пахне просто цитрусами, при подальшому знайомстві композиція виявляється набагато багатшою і глибшою.

Як виглядає парфум: дивіться фото

Lancome – Miracle

Якщо у 2000-х цей аромат був аж надто популярним, то до сьогодні ця втома точно минула. Це чистий аромат радості та щастя – перцевий, пряний, теплий, фруктовий, що не втрачає своєї краси роками.

Що це за парфум: дивіться фото

Juicy Couture – Juicy Couture

У цьому ароматі можна знайти найбільш трендову ноту 2000-х – кавун у симфонії з зеленим яблуком і мандарином. Такий аромат точно додасть літу фарб і буде неповторним доповненням до яскравих образів.

Парфум Juicy Couture: дивіться фото

Chanel – Chance

Це парфум-легенда, який неможливо не любити. Аромат з рожевим перцем, свіжими фруктовими нотами й землистими нотами пачулі в комплекті з водянистим акордом рожевого гіацинту – те, що треба для ностальгійних літніх вечорів.

Як виглядає аромат: дивіться фото

Versace – Versence

Це абсолютно універсальний і в певному сенсі вічний аромат для теплої пори року.

Як впізнати парфум: дивіться фото

Він містить цитруси, кардамон та інжир, що разом утворюють ніжне та одночасно свіже поєднання, яке ідеально розкриватиметься теплими днями.