Від Рейчел Грін до принцеси Леї: найвідоміші зачіски героїнь культових фільмів

Фільми стають культовими з низки причин: хороший сюжет, геніальний акторський склад, неповторні костюми або навіть унікальні образи головних персонажів.

Life 24 зібрав найвідоміші зачіски героїнь культових фільмів, які свого часу здивували світ краси. Якими образами надихались модниці всього світу, дивіться далі.

До теми Від чітких локонів до неймовірного об'єму: як протягом 100 років змінювалися тренди у зачісках

Вів'єн Ворд, "Красуня"

Копиця пухнастих рудих локонів головної героїні Вів'єн Ворд з фільму "Красуня", яку зіграла Джулія Робертс, стала справжнім символом привабливості свого часу. У цю зачіску неможливо було не закохатися – грайлива, об'ємна та яскрава, вона викликала захоплення.

Як виглядає зачіска Вів'єн Ворд: дивіться фото

Голлі Ґолайтлі, "Сніданок у Тіффані"

Вишуканий чубчик та закручену зачіску, які акторка Одрі Гепберн носила у культовому фільмі "Сніданок у Тіффані", часто повторюють і досі. Це і не дивно, адже зачіска героїні Голлі Ґолайтлі – це саме визначення елегантності та стилю.

Як виглядає зачіска Голлі Ґолайтлі: дивіться фото

Рейчел Грін, "Друзі"

Об'ємна стрижка героїні Дженніфер Еністон настільки сподобалася модницям, що вона популярна й досі. Подовжений боб із каскадом навіть називають на честь Рейчел Грін.

Хоча сама акторка казала, що ненавиділа цю стрижку, цьогоріч вона наважилась її повторити та продемонструвала знову культову зачіску.

Як виглядає зачіска Рейчел Грін: дивіться фото

Міа Волес, "Кримінальне чтиво"

Чи не щодня у світі з'являються нові тренди. У безлічі модних тенденцій та нововведень легко загубитися. Щоб цього не сталося, важливо спиратися на свою індивідуальність. Підкреслити власну особливість та унікальність допоможе білизна від українського бренду Anabel Arto . У колекції виробника легко знайти моделі, які сподобаються та пасуватимуть, як поціновувачкам яскравих кольорів, оригінальних і актуальних дизайнів, так і тим, хто понад усе цінує класику, натуральність та надійність.

Довге чорне каре з чубчиком Мії Волес, яку зіграла Ума Турман, не потребує особливих представлень. Це зачіска, яку майже кожна дівчина колись хотіла повторити хоча б в образі для вечірки.

Як виглядає зачіска Мії Волес: дивіться фото

Матильда, "Леон"

Короткий боб з крихітним чубчиком персонажки, яку зіграла Наталі Портман, свого часу підкорив серця глядачок, адже ідеально відображає молодість, рішучість і стійкість. Це одночасно мила та виразна зачіска, яка знайшла своє місце серед головних трендів.

Як виглядає зачіска Матильди: дивіться фото

Амелі Пулен, "Амелі"

Оригінальна парижанка на ім'я Амелі запам'яталася мільйонам глядачів у всьому світі своєю короткою зачіскою, що має назву французький боб. Коротко підстрижене волосся довжиною до підборіддя з прямим і невеликим чубчиком завдяки їй стало одним із символів французького стилю.

Як виглядає зачіска Амелі Пулен: дивіться фото

Гарлі Квінн, "Загін самогубців"

Культові синьо-червоні хвостики Шарлі Квінн, яку на екранах втілила Марґо Роббі, такі ж дикі та барвисті, як і вона сама. Ця зачіска стала візитівкою героїні й водночас підкорила серця шанувальниць – кількість повторень у рік виходу фільму була рекордною.

Як виглядає зачіска Гарлі Квінн: дивіться фото

Принцеса Лея, "Зоряні війни"

Це чи не найвідоміша зачіска з кіно у світі. Пучки принцеси Леї, котру втілила Керрі Фішер, стала символом персонажки та франшизи в цілому.

Як виглядає зачіска принцеси Леї: дивіться фото

Ідеальне поєднання футуризму та класики – це смілива та елегантна, практична та стильна зачіска, яка ідеально втілює характер героїні, а також пасуватиме будь-якій любительці незвичних образів.