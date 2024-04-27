Life 24 собрал самые известные прически героинь культовых фильмов, которые в свое время удивили мир красоты. Какими образами вдохновлялись модницы всего мира, смотрите далее.
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Вивьен Уорд, "Красавица"
Пушистые рыжие локоны главной героини Вивьен Уорд из фильма "Красотка", которую сыграла Джулия Робертс, стали настоящим символом привлекательности своего времени. В эту прическу невозможно было не влюбиться – игривая, объемная и яркая, она вызывала восхищение.
Как выглядит прическа Вивьен Уорд: смотрите фото
Холли Голайтли, "Завтрак у Тиффани"
Изысканную челку и закрученную прическу, которые актриса Одри Хепберн носила в культовом фильме "Завтрак у Тиффани", часто повторяют до сих пор. Это и неудивительно, ведь прическа героини Холли Голайтли – это само определение элегантности и стиля.
Как выглядит прическа Холли Голайтли: смотрите фото
Рэйчел Грин, "Друзья"
Объемная стрижка героини Дженнифер Энистон настолько понравилась модницам, что она популярна до сих пор. Удлиненный боб с каскадом даже называют в честь Рэйчел Грин.
Хотя сама актриса говорила, что ненавидела эту стрижку, в этом году она решилась ее повторить и продемонстрировала снова культовую прическу.
Как выглядит прическа Рэйчел Грин: смотрите фото
Миа Волес, "Криминальное чтиво"
Длинное черное каре с челкой Мии Волес, которую сыграла Ума Турман, не нуждается в особых представлениях. Это прическа, которую почти каждая девушка когда-то хотела повторить хотя бы в образе для вечеринки.
Как выглядит прическа Мии Волес: смотрите фото
Матильда, "Леон"
Короткий боб с крошечной челкой персонажки, которую сыграла Натали Портман, в свое время покорил сердца зрительниц, ведь идеально отражает молодость, решительность и стойкость. Это одновременно милая и выразительная прическа, которая нашла свое место среди главных трендов.
Как выглядит прическа Матильды: смотрите фото
Амели Пулен, "Амели"
Оригинальная парижанка по имени Амели запомнилась миллионам зрителей во всем мире своей короткой прической, называющейся французский боб. Коротко подстриженные волосы длиной до подбородка с прямой и небольшой челкой благодаря ей стали одним из символов французского стиля.
Как выглядит прическа Амели Пулен: смотрите фото
Харли Квинн, "Отряд самоубийц"
Культовые сине-красные хвостики Шарли Квинн, которую на экранах воплотила Марго Робби, такие же дикие и красочные, как и она сама. Эта прическа стала визитной карточкой героини и одновременно покорила сердца поклонниц – количество повторений в год выхода фильма было рекордным.
Как выглядит прическа Харли Квинн: смотрите фото
Принцесса Лея, "Звездные войны"
Это едва ли не самая известная прическа из кино в мире. Пучки принцессы Леи, которую воплотила Кэрри Фишер, стала символом персонажки и франшизы в целом.
Как выглядит прическа принцессы Леи: смотрите фото
Идеальное сочетание футуризма и классики – это смелая и элегантная, практичная и стильная прическа, которая идеально воплощает характер героини, а также подойдет любой любительнице необычных образов.