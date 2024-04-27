Life 24 собрал самые известные прически героинь культовых фильмов, которые в свое время удивили мир красоты. Какими образами вдохновлялись модницы всего мира, смотрите далее.

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Вивьен Уорд, "Красавица"

Пушистые рыжие локоны главной героини Вивьен Уорд из фильма "Красотка", которую сыграла Джулия Робертс, стали настоящим символом привлекательности своего времени. В эту прическу невозможно было не влюбиться – игривая, объемная и яркая, она вызывала восхищение.

Как выглядит прическа Вивьен Уорд: смотрите фото

Холли Голайтли, "Завтрак у Тиффани"

Изысканную челку и закрученную прическу, которые актриса Одри Хепберн носила в культовом фильме "Завтрак у Тиффани", часто повторяют до сих пор. Это и неудивительно, ведь прическа героини Холли Голайтли – это само определение элегантности и стиля.

Как выглядит прическа Холли Голайтли: смотрите фото

Рэйчел Грин, "Друзья"

Объемная стрижка героини Дженнифер Энистон настолько понравилась модницам, что она популярна до сих пор. Удлиненный боб с каскадом даже называют в честь Рэйчел Грин.

Хотя сама актриса говорила, что ненавидела эту стрижку, в этом году она решилась ее повторить и продемонстрировала снова культовую прическу.

Как выглядит прическа Рэйчел Грин: смотрите фото

Чи не щодня у світі з'являються нові тренди. У безлічі модних тенденцій та нововведень легко загубитися. Щоб цього не сталося, важливо спиратися на свою індивідуальність. Підкреслити власну особливість та унікальність допоможе білизна від українського бренду Anabel Arto. У колекції виробника легко знайти моделі, які сподобаються та пасуватимуть, як поціновувачкам яскравих кольорів, оригінальних і актуальних дизайнів, так і тим, хто понад усе цінує класику, натуральність та надійність.

Миа Волес, "Криминальное чтиво"

Длинное черное каре с челкой Мии Волес, которую сыграла Ума Турман, не нуждается в особых представлениях. Это прическа, которую почти каждая девушка когда-то хотела повторить хотя бы в образе для вечеринки.

Как выглядит прическа Мии Волес: смотрите фото

Матильда, "Леон"

Короткий боб с крошечной челкой персонажки, которую сыграла Натали Портман, в свое время покорил сердца зрительниц, ведь идеально отражает молодость, решительность и стойкость. Это одновременно милая и выразительная прическа, которая нашла свое место среди главных трендов.

Как выглядит прическа Матильды: смотрите фото

Амели Пулен, "Амели"

Оригинальная парижанка по имени Амели запомнилась миллионам зрителей во всем мире своей короткой прической, называющейся французский боб. Коротко подстриженные волосы длиной до подбородка с прямой и небольшой челкой благодаря ей стали одним из символов французского стиля.

Как выглядит прическа Амели Пулен: смотрите фото

Харли Квинн, "Отряд самоубийц"

Культовые сине-красные хвостики Шарли Квинн, которую на экранах воплотила Марго Робби, такие же дикие и красочные, как и она сама. Эта прическа стала визитной карточкой героини и одновременно покорила сердца поклонниц – количество повторений в год выхода фильма было рекордным.

Как выглядит прическа Харли Квинн: смотрите фото

Принцесса Лея, "Звездные войны"

Это едва ли не самая известная прическа из кино в мире. Пучки принцессы Леи, которую воплотила Кэрри Фишер, стала символом персонажки и франшизы в целом.

Как выглядит прическа принцессы Леи: смотрите фото

Идеальное сочетание футуризма и классики – это смелая и элегантная, практичная и стильная прическа, которая идеально воплощает характер героини, а также подойдет любой любительнице необычных образов.