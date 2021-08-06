Тіктокерка під ніком @manilisajane виклала відео, в якому заприсяглася, що ніхто й ніколи не зможе сказати, скільки їй насправді років. Вона має чудовий вигляд, тож інші вважали, що ролики викладає молода 20-річна дівчина.
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У відео вона з посмішкою зізналась: "Насправді, мені 43 і у мене троє дітей". У це дійсно важко повірити, адже жінка має шкіру без жодної зморшки та струнку фігуру.
Тіктокерка миттєво стала популярна в мережі, адже відео Виглядає на 20 років: тіктокерка розкрила свій справжні вік і шокувала підписниківзізнання вподобали 1,5 мільйона разів, і воно набрало понад 12 мільйонів переглядів! Вона дійсно здивувала користувачів:
- "Що? Я думав, тобі 15"
- "У чому твій секрет"
- "Думав, ти скажеш, що насправді молодша за 20"
Багато коментаторів почали жартувати на цю тему та писати, що насправді дівчині максимум 25 років, а вона просто обманює.
- "Якщо тобі 43, то я Аріана Гранде"
- "Якщо тобі 43, то я можу дихати під водою"
Проте у наступних відео тіктокерка продовжувала переконувати їх, що не бреше. Відповідаючи на питання, вона також пояснила, що працює вчителькою, неодружена і зараз зустрічається з хлопцем.