Виглядає на 20 років: дівчина розкрила свій справжній вік і шокувала підписників

Щоб вразити користувачів і стати зіркою тіктоку, жінці варто було просто сказати, скільки їй років. Вона схожа на молоду студентку, проте насправді вже давно не вчиться в університеті.

Тіктокерка під ніком @manilisajane виклала відео, в якому заприсяглася, що ніхто й ніколи не зможе сказати, скільки їй насправді років. Вона має чудовий вигляд, тож інші вважали, що ролики викладає молода 20-річна дівчина.

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У відео вона з посмішкою зізналась: "Насправді, мені 43 і у мене троє дітей". У це дійсно важко повірити, адже жінка має шкіру без жодної зморшки та струнку фігуру.

Тіктокерка миттєво стала популярна в мережі, адже відео Виглядає на 20 років: тіктокерка розкрила свій справжні вік і шокувала підписниківзізнання вподобали 1,5 мільйона разів, і воно набрало понад 12 мільйонів переглядів! Вона дійсно здивувала користувачів:

"Що? Я думав, тобі 15"

"У чому твій секрет"

"Думав, ти скажеш, що насправді молодша за 20"

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Багато коментаторів почали жартувати на цю тему та писати, що насправді дівчині максимум 25 років, а вона просто обманює.

"Якщо тобі 43, то я Аріана Гранде"

"Якщо тобі 43, то я можу дихати під водою"

Проте у наступних відео тіктокерка продовжувала переконувати їх, що не бреше. Відповідаючи на питання, вона також пояснила, що працює вчителькою, неодружена і зараз зустрічається з хлопцем.