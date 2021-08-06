Виглядає на 20 років: дівчина розкрила свій справжній вік і шокувала підписників

6 серпня 2021 , 15:58
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Джерело:

тікток @manilisajane

Щоб вразити користувачів і стати зіркою тіктоку, жінці варто було просто сказати, скільки їй років. Вона схожа на молоду студентку, проте насправді вже давно не вчиться в університеті.

Тіктокерка під ніком @manilisajane виклала відео, в якому заприсяглася, що ніхто й ніколи не зможе сказати, скільки їй насправді років. Вона має чудовий вигляд, тож інші вважали, що ролики викладає молода 20-річна дівчина. 

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У відео вона з посмішкою зізналась: "Насправді, мені 43 і у мене троє дітей". У це дійсно важко повірити, адже жінка має шкіру без жодної зморшки та струнку фігуру.

@manilisajane

Guess my age before the revel and see if you get it right ##foryou ##superspy

♬ International Super Spy - Dylan ??

Тіктокерка миттєво стала популярна в мережі, адже відео Виглядає на 20 років: тіктокерка розкрила свій справжні вік і шокувала підписниківзізнання вподобали 1,5 мільйона разів, і воно набрало понад 12 мільйонів переглядів! Вона дійсно здивувала користувачів:

  • "Що? Я думав, тобі 15"
  • "У чому твій секрет"
  • "Думав, ти скажеш, що насправді молодша за 20"
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Багато коментаторів почали жартувати на цю тему та писати, що насправді дівчині максимум 25 років, а вона просто обманює.

  • "Якщо тобі 43, то я Аріана Гранде"
  • "Якщо тобі 43, то я можу дихати під водою"

Проте у наступних відео тіктокерка продовжувала переконувати їх, що не бреше. Відповідаючи на питання, вона також пояснила, що працює вчителькою, неодружена і зараз зустрічається з хлопцем. 

@manilisajane

Answering questions I’ve been wanting to know. Am I 43? ##foryou

♬ The Magic Bomb (Extended Mix) - Hoàng Read

 

Автор: Ірина Продан