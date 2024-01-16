Нещодавно зірка показала шанувальникам, з яких доглядових процедур вона починає свій день. Як виглядає рутина знаменитості, розповідаємо далі.

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Як виглядає ранкова рутина Вікторії Бекхем

Вікторія Бекхем детально описала свою доглядову рутину у відео, яке опублікувала в інстаграм. Британська співачка, акторка та модельєрка зауважила, що ці процедури вона виконує щодня двічі – вранці та ввечері.

У ролику, який Бекхем записала з очищеною шкірою без макіяжу, вона використала кілька продуктів свого бренду, а процес догляду за обличчям описала як такий, що "надає шкірі гарного сяйва".

Як виглядає доглядова рутина Вікторії Бекхем: дивіться відео

Сучасний світ сповнений мінливих трендів, різноманітних модних тенденцій та постійних змін. Однак дещо залишається актуальним завжди – індивідуальність. Підкреслити її легко з білизною від українського бренду Anabel Arto. Серед великого вибору колекцій виробника вдасться знайти саме ту білизну, що додасть впевненості та підкреслить унікальність кожної з нас.

Перш за все у своїй процедурі догляду зірка використовує сироватку, що зволожує. Модельєрка гарно втирає її в шкіру, приділяючи особливу увагу зоні навколо очей.

Наступним кроком вона застосувала зволожувальний крем для обличчя.

Я починаю з легких натисків на шкіру, а потім, рухом вгору, я ніби масажую її. Ніколи не забувайте про шию. Бачите, як це надає природного блиску шкірі? Подивіться на це. Це так гарно,

– сказала Бекхем.

Зірка також поділилася з шанувальниками ще одним секретом – вона масажує долоні залишками всіх продуктів.

Мені здається, що ми досить часто забуваємо про свої руки. Руки й шия такі ж важливі, як обличчя,

– наголосила знаменитість.

Наприкінці відео вона акцентувала, що такий догляд робить двічі на день, щодня.