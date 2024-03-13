Однак з'явилися вони не так давно. Ще 100 років тому жінки не мали засобів, які б допомогли їм створити ідеально рівну та гладеньку зачіску. Як же з'явилися перші випрямлячі для волосся – повідомляє Life 24.

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Історія виникнення випрямлячів для волосся

Питання про те, хто першим створив випрямляч для волосся, відкрите. Однак в історії зафіксований факт того, що у 1906 році Симон Монро запатентував перший випрямляч для волосся. Він складався із кількох металевих зубців, що прочісували волосся. Інструмент вирівнював пасма за рахунок нагрітих зубців такого собі "гребінця". Згодом цю технологію покращили й зробили так, щоб нагрівалися лише пластини.



Випрямляч для волосся, який запатентував Симон Монро / Фото є суспільним надбанням

У 1909 році Ісаак Шеро покращив розробку Монро й створив випрямляч, який складався з двох пластин. Його розробка працювала за рахунок нагрівання пластин, які потім притискали до волосся. Втім, його випрямляч був дуже дорогим і його не випускали у масовий продаж.



Випрямляч, який запатентував Шеро у 1909 році / Фото є суспільним надбанням

За кілька років, у 1912, Дженніфер Белл Шофілд створила новий випрямляч. Він був безпечнішим у використанні за своїх попередників, адже пластини нагрівали не на вогні, а виварювали в окропі. Також металеві пластини на петлях були прикріплені до довгих щипців, що дозволяло захистити руки від опіків.

До слова, жінки кілька десятків років тому використовували й хімічний спосіб випрямлення волосся. Для цього на пасма наносили спеціальний розчин, який потім нагрівали під час укладання волосся. Суміш дозволяла створити як ефектні зачіски з локонами, так і зробити гладеньке та рівне волосся.

Цікавий факт. Оскільки праски для одягу з'явилися набагато раніше, то жінки використовували їх для випрямляння волосся. У мережі можна знайти історію про те, як одна жінка прасувала сорочку для свого чоловіка й не помітила, як її довгі пасма потрапили під праску. Вона була неабияк здивована, що праска зробила волосся гладеньким та рівним. Після цього жінки у всьому світі почали використовувати побутові праски, щоб зробити своє волосся рівним. Таким способом користувалися до 1960-х років.

Дівчата раніше вирівнювали волосся звичайними побутовими прасками: дивіться фото

Перші електричні випрямлячі для волосся з'явилися у 1969 році – їх створив засновник компанії Ga.Ma Маріо Гардіні. Він удосконалив розробки попередників і зміг створити аналог сучасного випрямляча для волосся. Його розробка була дуже зручною у використанні, а головне – безпечною. Усього за кілька хвилин перукарі могли зробити кучеряве волосся ідеально рівним. Тоді це стало справжнім проривом – бренд набув популярності, а кожна жінка бажала отримати такий випрямляч.

Однак у широкому продажі випрямлячі для волосся з'явилися лише у 1990-х роках. Відтоді стайлери також вдосконалювалися – покращувалося покриття, яке завдаватиме волоссю найменшої шкоди, з'являлися нові захисні механізми, а також регулятори температур.