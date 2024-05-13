Від вікторіанської епохи до диско: як змінювалися тренди на випускні сукні протягом 100 років

Випускний – це, певно, одна з найважливіших подій для кожної дівчини, а вибір сукні – справжня місія. До цього питання дівчата у будь-який час ставилися дуже відповідально.

Образ на випускний завжди був відображенням модних тенденцій, а також історичних подій. Як змінювалася мода на випускні сукні – далі у матеріалі.

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Як змінювалися тренди на випускні сукні

Від початку 1800-х років випускні вечори влаштовували на набережних. Тоді їх влаштовували лише для випускників коледжів. У такі вечори жінки могли гарно провести вечір з чоловіками хлопцями, які своїми костюмами демонстрували статус. Ця тенденція зберігалася ще протягом багатьох років, а випускний вечір став можливістю продемонструвати своє найкраще вбрання.

Випускні вечори лише у коледжах та університетах існували ще понад 100 років. До прикладу, ще у 1930-х роках жінки-випускниці часто обирали сукні із заниженою талією, які найчастіше виготовляли з шовку та оксамиту.

Лише у 1940-х роках випускні вечори з'явилися у старших школах. Тоді, у 1939 році, саме відбулася прем'єра стрічки "Віднесені вітром", тому жінки у всіх сферах обирали сукні у стилі вікторіанської епохи з великими рукавами-буфами й пишними спідницями.

Чи не щодня у світі з'являються нові тренди. У безлічі модних тенденцій та нововведень легко загубитися. Щоб цього не сталося, важливо спиратися на свою індивідуальність. Підкреслити власну особливість та унікальність допоможе білизна від українського бренду Anabel Arto . У колекції виробника легко знайти моделі, які сподобаються та пасуватимуть, як поціновувачкам яскравих кольорів, оригінальних і актуальних дизайнів, так і тим, хто понад усе цінує класику, натуральність та надійність.

У 1950-х роках дебютували супермилі чайні сукні, які були на кілька сантиметрів нижче колін, мали приталений крій та пишні спідниці. Такі сукні мали відкриті плечі та додаткову шаль, щоб образ був скромним. Обов'язковим аксесуаром були також шовкові рукавички, які додавали образу елегантності. В наступне десятиліття, в 1960-х роках, трендовими були романтичні сукні в стилі "бейбі-дол". Це вбрання з вільним кроєм та має милий дівчачий декор. Також популярність мали сукні-футляри.

Як змінювалися тренди на сукні протягом 100 років: дивіться відео

Епоха диско вплинула й на стиль випускних суконь, тому модними вважали вбрання, яке декороване мереживом з люрексом, а тканина сукні була не натуральною, а полімерною Випускні сукні у 1970-х роках були більш витонченими, елегантними й водночас просторішими. На моду вплинув й зовсім неочікуваний фактор – вихід фільму жахів "Керрі". Дівчата були настільки зачаровані вбранням головної героїні, що всі хотіли мати таку ж сукню.

У 1980-х роках з'являється все більше підліткових фільмів, тому вбрання головних героїнь з фільмів "Шістнадцять свічок" й "Красуня в рожевому" задавали тренди на випускні сукні. У цей час на сукнях з'являється більше різноманітних деталей – від рюшів до бантів. Водночас сукні також починають виготовляти з блискучих тканин з ефектом металік.

У 1990-х роках з'являється серіал "Район Беверлі-Гіллз", який також суттєво впливає на моду. Дівчата обирають короткі сукні з відкритими плечима, а також мінімалістичні вбрання. А вже в наступне десятиліття – 2000-і роки – модними стають пишні сукні з гофрованими спідницями, корсетами й без бретелей, прикрашені великою кількістю стразів та різних камінців.

У 2010-х роках модниці обирали яскраві й відверті сукні. Дівчата надихалися образами з червоних доріжок, тому обирали мінісукні або ж сукні з глибокими вирізами та відкритою спиною. Ці тенденції переосмислюються й у 2020-х роках випускниці обирають вишукані та елегантні сукні, які підкреслюють усі переваги фігури. Водночас у 2022 році з'явився серіал "Бріджертони", який повертає моду на пишні романтичні сукні.

Як бачимо, кіноіндустрія завжди впливала на моду в одязі, й випускні сукні не були винятком. Можливо, за кілька років з'явиться нова культова стрічка, яка надихатиме дизайнерів, а випускні сукні матимуть зовсім інакший вигляд.