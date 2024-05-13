Образ на выпускной всегда был отражением модных тенденций, а также исторических событий. Как менялась мода на выпускные платья – далее в материале.

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Как менялись тренды на выпускные платья

С начала 1800-х годов выпускные вечера устраивали на набережных. Тогда их устраивали только для выпускников колледжей. В такие вечера женщины могли хорошо провести вечер с мужчинами парнями, которые своими костюмами демонстрировали статус. Эта тенденция сохранялась еще в течение многих лет, а выпускной вечер стал возможностью продемонстрировать свой лучший наряд.

Выпускные вечера только в колледжах и университетах существовали еще более 100 лет. К примеру, еще в 1930-х годах женщины-выпускницы часто выбирали платья с заниженной талией, которые чаще всего изготавливали из шелка и бархата.

Только в 1940-х годах выпускные вечера появились в старших школах. Тогда, в 1939 году, как раз состоялась премьера фильма "Унесенные ветром", поэтому женщины во всех сферах выбирали платья в стиле викторианской эпохи с большими рукавами-буфами и пышными юбками.

Чи не щодня у світі з'являються нові тренди. У безлічі модних тенденцій та нововведень легко загубитися. Щоб цього не сталося, важливо спиратися на свою індивідуальність. Підкреслити власну особливість та унікальність допоможе білизна від українського бренду Anabel Arto. У колекції виробника легко знайти моделі, які сподобаються та пасуватимуть, як поціновувачкам яскравих кольорів, оригінальних і актуальних дизайнів, так і тим, хто понад усе цінує класику, натуральність та надійність.

В 1950-х годах дебютировали супермилые чайные платья, которые были на несколько сантиметров ниже колен, имели приталенный крой и пышные юбки. Такие платья имели открытые плечи и дополнительную шаль, чтобы образ был скромным. Обязательным аксессуаром были также шелковые перчатки, которые добавляли образу элегантности. В следующее десятилетие, в 1960-х годах, трендовыми были романтические платья в стиле "бейби-долл". Это наряд со свободным кроем и имеет милый девчачий декор. Также популярность имели платья-футляры.

Как менялись тренды на платья в течение 100 лет: смотрите видео

Эпоха диско повлияла и на стиль выпускных платьев, поэтому модными считали наряды, которое декорировано кружевом с люрексом, а ткань платья была не натуральной, а полимерной Выпускные платья в 1970-х годах были более изящными, элегантными и одновременно просторными. На моду повлиял и совсем неожиданный фактор – выход фильма ужасов "Кэрри". Девушки были настолько очарованы нарядом главной героини, что все хотели иметь такое же платье.

В 1980-х годах появляется все больше подростковых фильмов, поэтому наряды главных героинь из фильмов "Шестнадцать свечей" и "Красотка в розовом" задавали тренды на выпускные платья. В это время на платьях появляется больше разнообразных деталей – от рюшей до бантов. В то же время платья также начинают изготавливать из блестящих тканей с эффектом металлик.

В 1990-х годах появляется сериал "Район Беверли-Хиллз", который также существенно влияет на моду. Девушки выбирают короткие платья с открытыми плечами, а также минималистичные наряды. А уже в следующее десятилетие – 2000-е годы – модными становятся пышные платья с гофрированными юбками, корсетами и без бретелек, украшенные большим количеством стразов и различных камней.

В 2010-х годах модницы выбирали яркие и откровенные платья. Девушки вдохновлялись образами с красных дорожек, поэтому выбирали мини-платья или платья с глубокими вырезами и открытой спиной. Эти тенденции переосмысливаются и в 2020-х годах выпускницы выбирают изысканные и элегантные платья, которые подчеркивают все преимущества фигуры. В то же время в 2022 году появился сериал "Бриджертоны", который возвращает моду на пышные романтические платья.

Как видим, киноиндустрия всегда влияла на моду в одежде, и выпускные платья не были исключением. Возможно, через несколько лет появится новая культовая лента, которая будет вдохновлять дизайнеров, а выпускные платья будут иметь совсем другой вид.